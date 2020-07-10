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إمكانية إلغاء تصفيات سباق جائزة النمسا الكبرى الثاني

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إمكانية إلغاء تصفيات سباق جائزة النمسا الكبرى الثاني
10-07-2020

تستعد الفورمولا واحد لإمكانية عدم إقامة تصفيات لسباق جائزة النمسا الكبرى الثاني، حيث تم إخبار الفرق أنه قد يتم اعتماد أزمنة التجارب الحرة الثانية.

تشير التوقعات الجوية إلى إمكانية هطول أمطار غزيرة يوم السبت، ما قد يتسبب بإلغاء التجارب الحرة أو حتى التصفيات.

وتمت مناقشة الاحتمالات خلال اجتماع مدراء الفرق على الحلبة مساء يوم أمس الخميس، وتم إرسال المذكرة الرسمية من قبل مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد إلى الفرق صباح اليوم الجمعة.

وأشار ماسي إلى أنه سيحاول الضغط نحو إقامة التصفيات إن كان ذلك ممكناً يوم السبت، لكن في حال عدم القدرة على ذلك، فإن الخيار الأول سيكون إقامتها صباح يوم الأحد.

لكن، وفي حال لم تتحسن الظروف الجوية، حينها سيتم تقرير ترتيب انطلاق السائقين عبر أزمنتهم التي سجلوها خلال التجارب الحرة الثانية.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال الوضع، أجاب أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أن هناك إمكانية لعدم إقامة التصفيات يوم السبت، لذا فإن هناك ضرورة لمراجعة استراتيجيات السباق اليوم.

فقال: "لقد جمعنا المعلومات من مدير السباقات بالفعل، ومنحنا تنبيهاً بإمكانية عدم إقامة التصفيات يوم غد بسبب العواصف الرعدية أو الأمطار الغزيرة".

وأكمل: "ما زالت الاحتمالات مفتوحة، وفي حال حصل ذلك، فستقام الحصة يوم الأحد، وفي أسوأ الأحوال ومع بقاء الظروف الجوية سيئة، فإن أزمنة التجارب الحرة الثانية ستحدد ترتيب الانطلاقة".

واختتم: "ذلك أمر علينا أخذه بعين الاعتبار اليوم، وعلينا العمل عليه".

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