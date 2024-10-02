إمكانية إقامة سباق "قصير للناشئين" في نهاية الموسم

يتعلق الاقتراح بإطلاق مجموعة من السائقين الناشئين على متن سيارات الفورمولا 1 الحالية بدلاً من الاختبار المعتاد للسائقين الناشئين، وقد يتم النظر فيه في اجتماع لجنة الفورمولا 1 اليوم الأربعاء.

وعادةً، بعد نهاية الموسم في أبوظبي، تواصل الفرق في إجراء الاختبارات ليوم أو يومين إضافيين. في السنوات الأخيرة، تم تقسيم هذه الأيام الاختبارية إلى جزأين: أحدهما لبرنامج تطوير إطارات بيريللي، وفي الوقت نفسه تتواجد مجموعة من السائقين الناشئين لاختبار السيارات الحالية.

لكن هذا العام، بدلاً من السماح لهم بالتواجد على الحلبة طوال اليوم، تم اقتراح إقامة سباق قصير يتضمن حصص تجارب وحصة تصفيات، وسباق.

لم يتم الكشف عن تفاصيل هذا الاقتراح علناً بعد، ولا يوجد تأكيد على أنه سيتم قبوله. ومع بقاء شهرين فقط قبل سباق جائزة أبوظبي الكبرى، هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل تنفيذ الفكرة.

وقد لاقت هذه الفكرة دعماً قوياً من مدراء فرق المقدمة، الذين يريدون رؤية أداء السائقين الناشئين الواعدين ضمن ظروف السباق بدلاً من بيئة التجارب.

حيث قال مدير فريق مرسيدس، توتو وولف، أنه "لم يكن هناك أحد في الغرفة لم يدعم هذه الفكرة"، لأن أهداف مدراء الفرق كانت واحدة: "نريد أن نمنحهم مزيداً من الفرص، ومزيداً من وقت التدريب، وهذا هو موقفنا".

وأضاف: "ناقشنا الأمر ضمن لجنة الفورمولا 1، وأعتقد أننا نرغب في منح السائقين الناشئين المزيد من الفرص".

وتابع: "المشكلة هي أنه إذا منحتهم الفرصة في عطلة نهاية أسبوع سباق الجائزة الكبرى، فسيؤثر ذلك على السائقين الرئيسيين وعلى النتائج".

وأردف: "سيستخدم الجميع نفس الوقود والإطارات في السباق الذي سيستمر ليوم واحد في أبوظبي. سيكون من المثير رؤية كيفية أدائهم مع هذه السيارات".

واختتم: "هذه أفضل فكرة توصلنا إليها حتى الآن لمنحهم المزيد من الوقت في القيادة".

من جهته، أوضح كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل، أن الفائدة الواضحة من الاقتراح هي أهمية رؤية قدرات السائقين الناشئين في سيناريو السباق، بدلاً من أن يكون فريق السائق فقط هو الذي يعرف ما يقوم به السائق على الحلبة.

فقال: "أعتقد أن هذه الفكرة رائعة للسائقين اليافعين".

وأكمل: "أعتقد أنها فرصة رائعة. من الرائع منح 10 سائقين ناشئين الفرصة لقيادة السيارات الحالية وإجراء ما يعادل سباقاً قصيراً. أعتقد أن هذا الحدث سيكون شائعاً جداً".

مع عرض الفكرة على لجنة الفورمولا 1 يوم الأربعاء 2 أكتوبر، سيتطلب الأمر أغلبية من 30 صوتاً للموافقة – حيث يمتلك كل فريق 10 أصوات، بينما يمتلك ممثلو "فيا" والفورمولا واحد صوتاً لكل منهما.

ونظراً لأنه سيتم إجراء تغيير في القوانين خلال الموسم، تحتاج لجنة الفورمولا 1 إلى تمرير التصويت بأغلبية 28 صوتاً من أصل 30 للمضي قدماً.