قبل سباق الموطن لـ ريد بُل في سبيلبرغ، يتجدد الاهتمام مرة أخرى بمستقبل ماكس فيرستابن في الفورمولا 1، تمامًا كما يحدث مع البند الموجود في عقد جورج راسل مع مرسيدس، والذي كان محل تكهنات في وسائل الإعلام الإيطالية.

من الناحية النظرية، لا يزال وضع فيرستابن كما كان خلال الأسابيع الأخيرة؛ فعلى الرغم من أن ريد بُل ترغب في أن يعلن التزامه بالبقاء خلال الأعوام المقبلة، فإن فيرستابن لا يزال قادرًا على الانتظار في الوقت الحالي.

ويحمل هذا الوضع أوجه تشابه كثيرة مع ما حدث قبل عام. فكما كان الحال آنذاك، يتعين على ريد بُل مرة أخرى أن تثبت لفيرستابن أنها قادرة على قلب الوضع الصعب، بينما يستطيع الهولندي، مستفيدًا أيضًا من البنود المعروفة في عقده، أن يواصل سياسة الانتظار طالما أراد.

وبعد بداية صعبة للموسم، خطت ريد بُل أول خطوة إلى الأمام مع حزمة التحديثات التي قدمتها في ميامي.

وكانت سيارة آر بي 22 تعاني من زيادة في الوزن تبلغ 12 كيلوغرامًا، وقد تم تقليص هذا الرقم إلى النصف في فلوريدا، كما خضعت الحزمة الانسيابية لتعديلات كبيرة، شملت أيضًا تحديث الجوانب الجانبية للسيارة.

وأكد بيير واشيه مباشرة لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن خطوة ثانية ستأتي في النمسا، ما يعني أن الأنظار تتجه هذا الأسبوع نحو سيارة آر بي 22.

ويأمل مدير الفريق لورون ميكيز أن يتم تقليص الفارق الذي يبلغ نحو ثلاثة أعشار ونصف إلى أربعة أعشار من الثانية في اللفة الواحدة إلى عُشر ثانية فقط، لكنه يعترف بأن حزمة النمسا وحدها لن تكون كافية للمنافسة على الانتصارات.

ويدرك فيرستابن ذلك أيضًا، حيث أوضح خلال اليوم الإعلامي يوم الخميس في النمسا أن الخطوات التي اتخذتها ريد بُل منذ بداية الموسم كانت أسهل من تلك التي لا يزال يتعين القيام بها.

حيث قال فيرستابن عندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم": "بطبيعة الحال، هذه أيضًا هي الخطوات الأسهل التي يمكن اتخاذها عندما تكون متأخرًا بفارق كبير. أما أصعب خطوة فهي دائمًا الأخيرة، وهي أن تنافس فعلًا على الفوز".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

وأكمل: "لذلك سنرى كيف يمكننا القيام بذلك، وأن نعود إلى تلك المنافسة مجددًا. لست متأكدًا من إمكانية حدوث ذلك هذا الأسبوع. لكن المؤكد أن الفريق يبذل دائمًا كل ما لديه ويعمل بأقصى طاقته لجعل السيارة أسرع".

وأردف: "لكننا نعلم أن الفرق الأخرى تواصل أيضًا جلب التحديثات باستمرار. لذلك علينا دائمًا أن نحاول إيجاد المزيد من الأداء من أجل تقليص ذلك الفارق. وكان من الواضح جدًا في برشلونة أن الفارق لا يزال موجودًا، لذا نأمل أن يكون الوضع أفضل قليلًا هذا الأسبوع".

وقبل عطلة نهاية أسبوع سباق برشلونة، كان تركيز ريد بُل الأساسي منصبًا على أدائها في المنعطفات السريعة.

ففي الحلبات التي تهيمن عليها المنعطفات البطيئة، مثل ميامي ومونتريـال وموناكو، كانت ريد بُل قادرة على المنافسة بشكل معقول، لكن الفريق كان يخشى المنعطفات السريعة في حلبة برشلونة - كاتالونيا.

لكن الواقع أثبت أن المشكلة أكثر تعقيدًا من مجرد نقطة ضعف واحدة؛ إذ لم يكن الأداء في المنعطفات السريعة مخيبًا للآمال، إلا أن الاستنتاج كان أن ريد بُل تفتقر إلى القليل من الأداء في جميع الجوانب تقريبًا.

وقال فيرستابن: "إنها مجموعة من الأمور التي نحتاج إلى تحسينها. كنا قلقين قليلًا بشأن المنعطفات السريعة، لكنني أعتقد أنها في الواقع مشكلة تتعلق بالتوازن العام".

وأكمل: "نعلم أن السيارة ثقيلة، إضافة إلى أننا نحتاج إلى إيجاد المزيد من الارتكازية، والمزيد من التماسك، وأداء أفضل عند تجاوز الحواجز الجانبية. جميع هذه الأمور يمكن أن تصنع الفارق في تحسين سيارتنا".

وعندما سُئل عن مدى أهمية تأثير تحديثات النمسا خلال السباقات المقبلة بالنسبة إلى مستقبله مع الفريق، لم يقدم بطل العالم أربع مرات إجابة صريحة.

فقال: "أعتقد أن الأمر مهم لنا كفريق، فنحن نريد أن نتحسن مقارنة بالمستوى الذي بدأنا به الموسم، وأن نصل إلى المستوى الذي نريد إنهاء الموسم عنده".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

وأكمل: "نعلم أننا نفتقر إلى الأداء، لذلك يتعلق الأمر أكثر بمحاولة تحسين السيارة. وأعتقد أن هذا ما يريده الجميع".

كما رفض فيرستابن تقديم إجابة حاسمة عندما سُئل عما إذا كان سيعيد تقييم موقفه إذا بقيت ريد بُل رابع أسرع فريق مع الوصول إلى العطلة الصيفية.

حيث قال: "سنرى. من الصعب الإجابة عن ذلك الآن. نحن لا نحب أن نكون رابع أفضل فريق، لذلك نريد أن نصبح أفضل. وهذا ما نعمل عليه في الوقت الحالي".