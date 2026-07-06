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إلكان يحتفل بالانتصار رقم 250 لـ فيراري

احتفل رئيس فيراري، جون إلكان، بفوز شارل لوكلير في جائزة بريطانيا الكبرى، والذي منح الفريق انتصاره رقم 250 في بطولة العالم للفورمولا 1.

منشور:
جون إلكان، فيراري

جون إلكان، فيراري

الصورة من قبل: جيمس ساتون

حققت فيراري انتصارها رقم 250 على حلبة سيلفرستون، وهي الحلبة نفسها التي شهدت أول فوز للفريق في بطولة العالم للفورمولا 1 عام 1951 مع خوسيه فرويلان غونزاليس، وهذه المرة بفضل شارل لوكلير.

وأدلى رئيس فيراري جون إلكان، الذي تابع السباق من داخل مرآب الفريق في سيلفرستون، بالتصريحات التالية عقب هذا الإنجاز التاريخي.

"لقد تحقق الانتصار رقم 250 لفيراري، وكان أول انتصار لنا هنا أيضًا، في سيلفرستون."

"هذا يوضح مدى أهمية هذا اليوم بالنسبة لتاريخنا، ولمستقبلنا، والأهم من ذلك لحاضرنا. فعندما يعمل الجميع معًا، من سائقينا الرائعين مثل شارل ولويس، إلى جميع أفراد الفريق في مارانيللو وعلى الحلبة، تتحقق مثل هذه الإنجازات الكبيرة."

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: Liam Fabre

من جانبه، أكد شارل لوكلير، الذي اعتلى منصة التتويج في سيلفرستون بعد أسابيع صعبة، أنه عمل بجد لاستعادة ثقته بالسيارة، وأنه نجح في تحقيق ذلك بعد عدة عطلات نهاية أسبوع لم تسر كما كان يأمل.

ووصف لوكلير، البالغ من العمر 28 عامًا، أول فوز له في جائزة بريطانيا الكبرى بأنه "لا يُصدق"، كما أشار إلى أنه قادر على تقديم مستويات أكثر ثباتًا خلال السباقات المقبلة.

وبهذا الفوز، رفع لوكلير رصيده إلى 108 نقاط، وصعد إلى المركز الرابع في ترتيب بطولة السائقين.

ولا يزال كيمي أنتونيللي، الذي فشل في تسجيل أي نقاط في سيلفرستون، متصدرًا للبطولة برصيد 179 نقطة، بينما يحتل سائق مرسيدس جورج راسل المركز الثاني برصيد 154 نقطة، ويأتي سائق فيراري لويس هاميلتون في المركز الثالث برصيد 147 نقطة.

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