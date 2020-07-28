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إلكان رئيس فيراري لا يتوقّع انتصارات في الفورمولا واحد قبل 2022

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إلكان رئيس فيراري لا يتوقّع انتصارات في الفورمولا واحد قبل 2022
28-07-2020

لا يتوقّع جون إلكان رئيس فيراري عودة الحصان الجامح إلى سكّة الانتصارات في بطولة العالم للفورمولا واحد قبل 2022، داعيًا في الوقت ذاته مشجّعي الفريق للتحلّي بالصبر.

بعد تراجع الحظيرة الإيطاليّة في ترتيب الأداء بعيدًا عن مرسيدس، لا يشكّ الفريق في حاجته لبذل الكثير من الجهود للعودة إلى دائرة المنافسة.

لكن في ظلّ اعتماد العديد من التدابير لخفض النفقات والحدّ من قدر التغييرات التي يُمكن للفرق إجراؤها على السيارات، تتّجه فيراري للبقاء عاجزة عن الاستجابة على المدى القصير.

وبحديثه في حوارٍ مطوّل مع صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطاليّة حول أداء فيراري، أشار إلكان إلى أنّ الفريق لن يكون بوسعه استهداف الانتصارات مجدّدًا إلّا في 2022.

وقال حيال ذلك: "تمرّ فيراري بفترة عصيبة انطلقت منذ وقتٍ طويل. لم نفز ببطولة الصانعين منذ 2008 ولا بطولة السائقين منذ 2007.

وأضاف: "مرّت دورة انتصارات ريد بُل نتيجة قدراتها الانسيابيّة ومن ثمّ دورة انتصارات مرسيدس من خلال قدراتها في تكنولوجيا المحرّكات الهجينة".

وأردف: "لسنا تنافسيين هذا العام بسبب أخطاء في المشروع. لدينا الكثير من نقاط الضعف الهيكليّة التي كانت حاضرة منذ وقتٍ طويل على صعيد الانسيابيّة وديناميكا السيارة. كما أنّنا خسرنا على صعيد طاقة المحرّك".

وأكمل: "الحقيقة هي أنّ سيارتنا ليست تنافسيّة. شاهدتم ذلك على المسار وسترون ذلك مجدّدًا".

ثمّ تابع: "نحن نضع اليوم أسسًا لنكون تنافسيين ونعود إلى سكّة الانتصارات عند تغيير القوانين في 2022. أنا مقتنعٌ بذلك".

وأشار إلكان إلى أنّ تجميد العمل على الهيكل، الذي يمنع الفرق من إجراء تغييرات كبيرة على سياراتها على مدار هذا العام والعام المقبل، مثّل عاملًا رئيسيًا في عدم قدرة الفريق على التعافي بشكلٍ أسرع.

وعندما سُئل عن قدر معاقبة ذلك لفيراري، أجاب: "كثيرًا، بالنظر إلى أنّنا بدأنا الموسم بشكلٍ ضعيف أساسًا".

وأضاف: "علينا أن نكون واقعيين ونعي نقاط الضعف الهيكليّة التي تعايشنا معها لعقود مضت، والتي أظهرها الانتقال إلى وحدات الطاقة الهجينة".

وتابع: "وافقنا على القوانين الجديدة التي ستنطلق في 2022، وذلك لأنّنا نعتقد بأنّها من المناسب أن تكون هناك تنافسيّة أعلى في الفورمولا واحد".

وأكمل: "لا نرى القيود التي يفرضها سقف النفقات كمعوّقات لقدرتنا على الفوز. بل نعتبر ذلك تحديًا".

وأردف: "سيجد مهندسونا وميكانيكيونا وسائقونا القوّة والإبداع ضمن تلك القيود من أجل نهضة فيراري. في الحقيقة لم يسبق لي رؤية هكذا روحٍ معنويّة قويّة ومتناغمة في الفريق طوال السنوات العشر الماضية".

وفي حين أنّ نظرة إلكان لطول المدّة اللازمة للتعافي قد لا تتماشى مع ما قد يرغب مشجّعو فيراري بسماعه، إلّا أنّه أكّد على أهميّة تحلّي الفريق بالشفافيّة حيال الوضع الحالي.

وقال: "يُعاني المشجّعون بذات قدر معاناتنا، لكنّنا نعلم أنّهم قريبون منّا. لهذا السبب من المهمّ أن نكون واضحين وصادقين معهم. ينتظرنا طريقٌ طويل".

وأردف: "عندما افتتح جان تود ذلك الفصل التاريخيّ من الألقاب في 2000، فإنّ ذلك جاء بعد جفاف ألقاب دام أكثر من 20 عامًا منذ 1979. تطلّب الأمر وقتًا منذ وصوله إلى مارانيللو في 1993 إلى حين عودة فيراري إلى النجاح".

وأكمل: "الأمر الأهمّ هو العمل على المسار وخارجه بشكلٍ متناغم وبناء فيراري التي نريدها خطوة بخطوة".

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كما شدّد إلكان على إيمانه الكامل بماتيا بينوتو مدير الفريق، وذلك بالرغم من المعاناة في بداية الموسم.

وقال حيال ذلك: "ثقة كاملة. ذلك لأنّ ماتيا، الذي يقود الفريق منذ عام، يملك مهارات وخصالًا لبدء دورة الانتصارات الجديدة. تواجد في فيراري مع تود وشوماخر".

وأكمل: "يعلم كيف يفوز وسيعمل بدءًا من العام المقبل مع سائقَين شابَين وطموحَين مثلنا".

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