إلغاء سباقات أذربيجان وسنغافورة واليابان للفورمولا واحد

كانت فرق البطولة على علمٍ مسبق بأنّ هذه السباقات لن تُقام هذا الموسم في ظلّ تفشي وباء فيروس كورونا "كوفيد-19"، لا سيما وأنّ سباقات الشوارع تحتاج إلى تحضير كبير من الناحية اللوجستية وتتطلب من المنظمين العمل قبل أشهر على تحضير الجائزة الكبرى.

إلغاء جائزة اليابان الكبرى لم تُشكّل صدمةً للعديد، حيث قام نفس المروّج بإلغاء سباق الموتو جي بي على حلبة موتيغي والذي كان من المقرّر إقامته بعد أسبوعٍ واحد فقط من سباق الفورمولا واحد.

وجاء في البيان الذي وزّعته بطولة الفورمولا واحد "بعد الإعلان في وقتٍ سابق من هذا الشهر عن السباقات الافتتاحية الثمانية الأولى من الموسم، تعمل الفورمولا واحد مع جميع الشركاء على إنها الروزنامة المتبقية من الموسم".

وأضاف "نحن واثقون من خططنا في إقامة بين 15 إلى 18 سباقًا هذا العام مع ختام البطولة في أبوظبي منتصف شهر ديسمبر المقبل، حيث نأمل الإعلان عن الروزنامة النهائية قبل انطلاق موسمنا من النمسا".