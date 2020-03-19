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فورمولا 1 / جائزة موناكو الكبرى / أخبار عاجلة

إلغاء جائزة موناكو الكبرى بالكامل من دون إعادة تأجيلها في موسم 2020

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إلغاء جائزة موناكو الكبرى بالكامل من دون إعادة تأجيلها في موسم 2020
من قبل:
, رئيس التحرير
19-03-2020

تمّ الإعلان اليوم الخميس عن إلغاء جائزة موناكو الكبرى بالكامل عن روزنامة البطولة لموسم 2020 من دون إعادة تأجيلها إلى وقتٍ لاحق من العام.

جاء الخبر الرسمي على لسان منظمي جائزة موناكو الكبرى الذين قرروا إلغاء الحدث بالكامل بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وقد أعلنت بطولة الفورمولا واحد صباح اليوم الخميس تأجيلها لبعض جولات هذا الموسم بما فيها موناكو إلى وقتٍ لاحق من الموسم، ولكن أكّد نادي السيارات في موناكو الذي يُنظّم الحدث التاريخي سنويًا بأنه قرّر إلغاء الجولة بالكامل عن روزنامة موسم 2020.

وهذا يعني بأنّ سباق موناكو لن يتواجد على روزنامة الفورمولا واحد للمرّة الأولى منذ 66 عامًا.

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة موناكو الكبرى تذاكر
الكاتب خضر الراوي

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