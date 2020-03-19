إلغاء جائزة موناكو الكبرى بالكامل من دون إعادة تأجيلها في موسم 2020

جاء الخبر الرسمي على لسان منظمي جائزة موناكو الكبرى الذين قرروا إلغاء الحدث بالكامل بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وقد أعلنت بطولة الفورمولا واحد صباح اليوم الخميس تأجيلها لبعض جولات هذا الموسم بما فيها موناكو إلى وقتٍ لاحق من الموسم، ولكن أكّد نادي السيارات في موناكو الذي يُنظّم الحدث التاريخي سنويًا بأنه قرّر إلغاء الجولة بالكامل عن روزنامة موسم 2020.

وهذا يعني بأنّ سباق موناكو لن يتواجد على روزنامة الفورمولا واحد للمرّة الأولى منذ 66 عامًا.