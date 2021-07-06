إلغاء جائزة أستراليا الكبرى لموسم 2021

كان من المقرّر إقامة سباق أستراليا في الفترة الممتدة من 18 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث أكّد المنظمون بأنهم سيعملون حاليًا من أجل إيجاد أفضل وقتٍ من أجل إعادة الجائزة الكبرى إلى روزنامة البطولة في 2022.

وتعليقًا على ذلك قال الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد ستيفانو دومينيكالي "في حين أنه من المخيب للآمال أننا لن نتسابق في أستراليا هذا الموسم، إلّا أننا واثقون من إمكانية إقامة 23 جائزة كبرى في 2021".

وأكمل: "إذ لدينا بعض الخيارات أمامنا من أجل تعويض هذه الجائزة بسباقٍ آخر".

وتوصلت جائزة أستراليا الكبرى إلى اتفاق مع الفورمولا واحد وبطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" على إلغاء الجولتين المقررتين في البطولتين لهذا الموسم، مشيرة إلى أنه اتفاق بين جميع الأطراف.

وكانت قد طلبت كل من الفورمولا واحد و "موتو جي بي" تأكيدات هذا الأسبوع فيما يتعلق بالاستضافة، لكن لم يكن الرد بالإيجاب.

علاوة على ذلك، لم يتم الجزم في إمكانية عودة أستراليا إلى الروزنامة الاعتيادية للبطولة كجولة افتتاحية في موسم 2022.

كان إلغاء جائزة أستراليا الكبرى أمرًا متوقعًا منذ عدة أسابيع، ما يترك الروزنامة مع 22 جولة فقط.

لكن هناك عدة حلبات تعتبر خيارًا بديلًا لإعادة الرقم إلى 23 جولة.

وتبدو عودة جائزة الصين مستبعدة، وكذلك جولة ثانية على حلبة الأمريكيتين. بينما ما زال احتمال إقامة جولة على مسار حلبة البحرين الخارجي - لتشكل ثلاث جولات متتالية في المنطقة العربية مع المملكة العربية السعودية وأبوظبي لإنهاء الموسم - أمرًا قائمًا.