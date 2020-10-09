إلغاء التجارب الحرّة الثانية ضمن جائزة إيفل الكبرى للفورمولا واحد

بشكلٍ مماثلٍ للحصّة الصباحيّة، فإنّ الأحوال الجويّة كانت سيّئة للغاية، وهو ما كان يعني انتظار الفرق والسائقين لتحديثات بشأن حالة الطقس من قبل إدارة السباق.

وجاء التحديث الأوّل بشأن حالة الطقس مجدّدًا بعد نصف الساعة الأولى، وأشارت إدارة السباق مجدّدًا إلى عدم تحسّن الظروف، إذ في حين أنّ الأمطار لم تكن كثيفة، فإنّ المشكلة كانت في مستوى الضباب الذي يمنع الحوّامة الطبيّة من الطيران نحو المستشفى، وهو ما كان يعني الانتظار حتّى التحديث التالي على رأس الساعة.

ومالت بعض الفرق إلى التسلية بعض الشيء في ظلّ ركود الحركة على المسار.

لكنّ الوضع لم يتحسّن مطلقًا وبقي على حاله، وهو ما دفع إدارة السباق إلى الإعلان عن إلغاء الحصّة.

وسيتسبّب ذلك في بعض الصداع للفرق في بقيّة عطلة نهاية الأسبوع، كونها ستتوجّه إلى مجريات السبت والأحد من دون قطع أيّ لفّة على حلبة نوربرورغرينغ.