فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
التجارب الحرّة الثالثة خلال
19 ساعات
:
06 دقيقة
:
54 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
62 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة إيفل الكبرى / تقرير التجارب

إلغاء التجارب الحرّة الثانية ضمن جائزة إيفل الكبرى للفورمولا واحد

المشاركات
التعليقات
إلغاء التجارب الحرّة الثانية ضمن جائزة إيفل الكبرى للفورمولا واحد
من قبل:

أُلغيت حصّة التجارب الحرّة الثانية من جائزة إيفل الكبرى الجولة الـ 11 من موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد بسبب تواصل سوء الأحوال الجويّة.

بشكلٍ مماثلٍ للحصّة الصباحيّة، فإنّ الأحوال الجويّة كانت سيّئة للغاية، وهو ما كان يعني انتظار الفرق والسائقين لتحديثات بشأن حالة الطقس من قبل إدارة السباق.

وجاء التحديث الأوّل بشأن حالة الطقس مجدّدًا بعد نصف الساعة الأولى، وأشارت إدارة السباق مجدّدًا إلى عدم تحسّن الظروف، إذ في حين أنّ الأمطار لم تكن كثيفة، فإنّ المشكلة كانت في مستوى الضباب الذي يمنع الحوّامة الطبيّة من الطيران نحو المستشفى، وهو ما كان يعني الانتظار حتّى التحديث التالي على رأس الساعة.

ومالت بعض الفرق إلى التسلية بعض الشيء في ظلّ ركود الحركة على المسار.

 

لكنّ الوضع لم يتحسّن مطلقًا وبقي على حاله، وهو ما دفع إدارة السباق إلى الإعلان عن إلغاء الحصّة.

وسيتسبّب ذلك في بعض الصداع للفرق في بقيّة عطلة نهاية الأسبوع، كونها ستتوجّه إلى مجريات السبت والأحد من دون قطع أيّ لفّة على حلبة نوربرورغرينغ.

مرسيدس تستبعد فكرة تزويد ريد بُل بالمحرّكات في 2022

المقال السابق

مرسيدس تستبعد فكرة تزويد ريد بُل بالمحرّكات في 2022

المقال التالي

هورنر: "من غير المعقول" أن تستخدم ريد بُل ريسينغ وألفا تاوري محركين مختلفين في 2022

هورنر: "من غير المعقول" أن تستخدم ريد بُل ريسينغ وألفا تاوري محركين مختلفين في 2022
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيفل الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثانية
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية اليوم

فيتيل يستحوذ على أسهمٍ في أستون مارتن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يستحوذ على أسهمٍ في أستون مارتن

هورنر: "من غير المعقول" أن تستخدم ريد بُل ريسينغ وألفا تاوري محركين مختلفين في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: "من غير المعقول" أن تستخدم ريد بُل ريسينغ وألفا تاوري محركين مختلفين في 2022

لوكلير: ليس لدى شوماخر شيء لإثباته عند مشاركته في تجارب الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: ليس لدى شوماخر شيء لإثباته عند مشاركته في تجارب الفورمولا واحد

سائقو الفورمولا واحد ينددون بسلوك كوربيري "غير المقبول" في الكارتينغ
الفيديو بالداخل
كارت كارت / أخبار عاجلة

سائقو الفورمولا واحد ينددون بسلوك كوربيري "غير المقبول" في الكارتينغ

إلغاء التجارب الحرّة الثانية ضمن جائزة إيفل الكبرى للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

إلغاء التجارب الحرّة الثانية ضمن جائزة إيفل الكبرى للفورمولا واحد

رالي الأندلس: الراجحي يستعيد الصدارة مع نهاية المرحلة الثالثة 
كروس كانتري كروس كانتري / تقرير المرحلة

رالي الأندلس: الراجحي يستعيد الصدارة مع نهاية المرحلة الثالثة 

هاميلتون يُعارض قطع الأشجار من أجل حلبة ريو الجديدة للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يُعارض قطع الأشجار من أجل حلبة ريو الجديدة للفورمولا واحد

موتو جي بي: ميلر الأسرع في التجارب الحرة الثانية في لومان
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: ميلر الأسرع في التجارب الحرة الثانية في لومان

أحدث الأخبار

فيراري ستنتظر على الأغلب حتى أبوظبي لإشراك شوماخر وإيلوت في التجارب الحرة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري ستنتظر على الأغلب حتى أبوظبي لإشراك شوماخر وإيلوت في التجارب الحرة

هورنر: "من غير المعقول" أن تستخدم ريد بُل ريسينغ وألفا تاوري محركين مختلفين في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: "من غير المعقول" أن تستخدم ريد بُل ريسينغ وألفا تاوري محركين مختلفين في 2022

إلغاء التجارب الحرّة الثانية ضمن جائزة إيفل الكبرى للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

إلغاء التجارب الحرّة الثانية ضمن جائزة إيفل الكبرى للفورمولا واحد

مرسيدس تستبعد فكرة تزويد ريد بُل بالمحرّكات في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تستبعد فكرة تزويد ريد بُل بالمحرّكات في 2022

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيتيل يستحوذ على أسهمٍ في أستون مارتن

2
فورمولا 1

إلغاء التجارب الحرّة الثانية ضمن جائزة إيفل الكبرى للفورمولا واحد

48د
3
فورمولا 1

هورنر: "من غير المعقول" أن تستخدم ريد بُل ريسينغ وألفا تاوري محركين مختلفين في 2022

39د
4
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيفل الكبرى 2020

5
فورمولا 1

مرسيدس تستبعد فكرة تزويد ريد بُل بالمحرّكات في 2022

أحدث الأخبار

فيراري ستنتظر على الأغلب حتى أبوظبي لإشراك شوماخر وإيلوت في التجارب الحرة
فورمولا 1

فيراري ستنتظر على الأغلب حتى أبوظبي لإشراك شوماخر وإيلوت في التجارب الحرة

هورنر: "من غير المعقول" أن تستخدم ريد بُل ريسينغ وألفا تاوري محركين مختلفين في 2022
فورمولا 1

هورنر: "من غير المعقول" أن تستخدم ريد بُل ريسينغ وألفا تاوري محركين مختلفين في 2022

إلغاء التجارب الحرّة الثانية ضمن جائزة إيفل الكبرى للفورمولا واحد
فورمولا 1

إلغاء التجارب الحرّة الثانية ضمن جائزة إيفل الكبرى للفورمولا واحد

مرسيدس تستبعد فكرة تزويد ريد بُل بالمحرّكات في 2022
فورمولا 1

مرسيدس تستبعد فكرة تزويد ريد بُل بالمحرّكات في 2022

تأكيد إصابة ثانية بفيروس كورونا ضمن صفوف فريق مرسيدس
فورمولا 1

تأكيد إصابة ثانية بفيروس كورونا ضمن صفوف فريق مرسيدس

أحدث ملفات الفيديو

كل ما ترغبون معرفته عن حلبة نوربورغرينغ 07:02
فورمولا 1

كل ما ترغبون معرفته عن حلبة نوربورغرينغ

لماذا تمّ منع 08:28
فورمولا 1

لماذا تمّ منع "السيارة ذات المروحة" الأسطورية في الفورمولا واحد؟

أروع اللحظات من جائزة نووربورغرينغ 06:29
فورمولا 1

أروع اللحظات من جائزة نووربورغرينغ

تقييم كل سائق في جائزة روسيا الكبرى 2020 13:37
فورمولا 1

تقييم كل سائق في جائزة روسيا الكبرى 2020

خروج هوندا الصادم من الفورمولا واحد 06:09
فورمولا 1

خروج هوندا الصادم من الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.