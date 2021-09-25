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فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى أخبار

إلغاء التجارب الحرة الثالثة للفورمولا واحد في روسيا بسبب الأمطار

أعلنت "فيا" إلغاء التجارب الحرة الأخيرة لجائزة روسيا الكبرى بسبب الأمطار الغزيرة التي تهاطات خلال الليل.

إلغاء التجارب الحرة الثالثة للفورمولا واحد في روسيا بسبب الأمطار

تسبب الطقس الماطر كذلك في تأجيل سباق الفورمولا 2 القصير الأول صباح اليوم، قبل أن يؤكّد بيان من "فيا" قُبيل الموعد المخطط لانطلاق التجارب الحرة الأخيرة في سوتشي تلقيها طلبًا لإلغاء الحصة.

وجاء في البيان: "بعد تلقّي طلب من مدير السباق والحلبة، ووفقًا للمادة 15.3 من اللوائح الرياضية للفورمولا واحد والمادتين 11.9.3 ام و11.9.3.أو من القوانين الدولية لفيا، ومن أجل السلامة، تمّ إلغاء التجارب الحرة الثالثة بسبب القوة القهرية للظروف الحالية".

وأضاف: "ووفق القوانين ومن أجل قيود التوقيت، فسيتم اعتبار أن التجارب الحرة الثالثة قد أقيمت، ما لم يُنص على خلاف ذلك من قِبَل مدير السباق".

وهذا يعني أن الفرصة التالية كي يخرج السائقون إلى المسار ستكون في التصفيات، والمقرر انطلاقها في الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي في روسيا.

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وكان مايكل ماسي مدير السباق قد صرّح في وقت مبكر من اليوم بأنّ الأولوية ستكون لإقامة التصفيات، مُشيرًا إلى وجود مجال تحسّن في الطقس في بداية فترة ما بعد الظهر.

حيث قال: "إجراء اليوم سيتمثّل في أننا سنهدف إلى بدء كل الحصص، تجهيز كل شيء للعمل، ومن ثم نحكم على الوضع وفق الظروف في حينها. وفق ما علمناه من توقعات الطقس فسيكون لدينا ذلك المستوى من الأمطار حتى حوالي الساعة 1:30-2 بعد الظهر، ومن ثمّ ستتناقص الأمطار بعد ذلك".

وأكمل: "لذلك ستكون الأولوية في اليوم لتصفيات الفورمولا واحد بعد الظهر".

وعلى عكس التجارب الحرة، يمكن مواصلة تأجيل التصفيات وفق القوانين الرياضية، لكنّ ماسي قال بأنّ عاملًا آخر قد يؤثر في إقامة الحصة من عدمها سيكون مستويات الضوء والرؤية.

"يبدأ غروب الشمس عادة في الساعة 18.15 مساء، لكن ومع طقس كهذا، فإنّ الضوء سيختفي في وقت أبكر بكثير" قال ماسي.

وأردف: "وتلك بطبيعة الحال ستكون النقطة الأخيرة بالنسبة لنا. لكن وإذا لم نتمكن من إقامة التصفيات اليوم، ومثلما رأينا بضع مرات في الماضي، فسنُقيمها في صباح الأحد".

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