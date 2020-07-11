إلغاء التجارب الحرّة الثالثة لجائزة ستيريا الكبرى

بعد توقف سباق الفورمولا 3 في منتصفه بسبب الأحوال الجوية السيئة، تأخّر انطلاق التجارب الثالثة لبطولة الفورمولا واحد. وتوجّب على الفرق الانتظار لبعض الوقت، إلّا أنّ الظروف المناخية لم تتحسّن ما دفع المعنيين على إلغائها.

ومن المقرّر أن تنطلق التجارب التأهيلية في الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي، ولكن إذا بقيّ الوضع على حاله فإنّ البطولة ستكون أمام خيارين: إمّا إقامة هذه التجارب صباح يوم غدٍ الأحد قبل السباق، أو الاعتماد على نتيجة التجارب الحرّة الثانية من أجل تحديد مراكز السائقين على شبكة الانطلاق.