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فورمولا 1 / جائزة إيفل الكبرى / تقرير التجارب

إلغاء التجارب الحرّة الأولى من جائزة إيفل الكبرى

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إلغاء التجارب الحرّة الأولى من جائزة إيفل الكبرى
من قبل:

تسبّبت الأحوال الجويّة السيّئة في إلغاء التجارب الحرّة الأولى من جائزة إيفل الكبرى للفورمولا واحد على حلبة نوربورغرينغ الألمانيّة.

لم تشهد الحلبة أيّ حركة بالنظر إلى سوء الأحوال الجويّة، ولم يدخل أيّ أحدٍ إلى المسار ولو للفّة استطلاعيّة.

وكان لذلك تأثيرٌ على تطلّعات المتابعين والمشاركين، إذ كان الجميع ينتظر بفارغ الصبر دخول ميك شوماخر على متن سيارة ألفا روميو.

وأعلنت إدارة السباق عن أنّ التحديث المقبل بشأن حالة المسار سيأتي عند نهاية نصف الساعة الأولى، وجاء التحديث التالي ليُعلن بأنّ على الفرق والسائقين الانتظار لنصف ساعة إضافيّة حتّى التحديث التالي.

لكنّ التحديث الأخير أعلن عن إلغاء الحصّة بالنظر إلى عدم تحسّن الأحوال الجويّة في ما تبقّى من الحصّة.

وسيؤثّر ذلك على برامج الفرق لما تبقّى من عطلة نهاية الأسبوع على الحلبة الألمانيّة.

وقال مايكل ماسي مدير السباق: "في ظلّ تواصل الضباب الكثيف، لا تقدر الحوامة الطبيّة على الطيران نحو المستشفى".

وأضاف: "المسافة على الطريق بعيدة جدًا في حال وقوع شيء ما".

وأردف: "هذه المنطقة ليس مختلفة كثيرًا عن النمسا عندما واجهنا وضعًا مشابهًا هذا العام، إنّها طبيعة المنطقة".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيفل الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الأولى
الكاتب مروان الوافي

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