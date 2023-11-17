إلغاء التجارب الحرة الأولى في لاس فيغاس
تم إلغاء التجارب الحرة الأولى لجولة لاس فيغاس في الفورمولا واحد، بعد مرور 20 دقيقة، وذلك عقب رفع العلم الأحمر بسبب توقف سيارة فيراري التي يقودها كارلوس ساينز.
توقفت سيارة ساينز على المقطع المستقيم، حيث أظهرت الكاميرا المثبتة على القمرة أن سيارته توقفت بسبب مطب على المسار.
وأظهرت الكاميرات لاحقاً تضرراً كبيراً في مقدمة أرضية سيارة ساينز، حيث أكد الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أن غطاء تصريف كان السبب فيما حصل.
وبالتالي لم يتم استكمال التجارب الحرة لدواعي السلامة قبل إجراء الإصلاحات اللازمة للحلبة، والتي يبدو أنها بحاجة لفحص من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذه المشكلة مع سائقين آخرين.
"بعد التحقيقات، وُجد أن سبب ما حصل هو غطاء تصريف" هذا ما جاء في بيان "فيا".
وأكمل البيان: "علينا التحقق من جميع أغطية التصريف وذلك سيستغرق بعض الوقت - سنقوم بمناقشة المسألة مع الفريق الهندسي حيال الفترة المطلوبة لحل المشكلة".
يشار إلى أن سائقين آخرين قد تأثروا بالمشكلة، حيث سيحصل إستيبان أوكون على هيكل جديد بعد الارتطام بغطاء تصريف كذلك أثناء فترة العلم الأحمر.
ومن المتوقع أن يتم تمديد إحدى حصتي التجارب الحرة الثانية أو الثالثة لتعويض الوقت الضائع من الحصة الأولى.
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