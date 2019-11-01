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إلزام فرق الفورمولا واحد منح الناشئين مشاركتَين خلال التجارب الحرة بدءاً من 2021

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إلزام فرق الفورمولا واحد منح الناشئين مشاركتَين خلال التجارب الحرة بدءاً من 2021
01-11-2019

بدءاً من موسم 2021، سيتمّ إلزام فرق الفورمولا واحد بمنح سائقٍ ناشئ مشاركتين خلال تجارب يوم الجمعة الحرة طوال الموسم.

في الوقت الراهن، تمتلك الفرق خيار استبدال أحد سائقيها الأساسيين بسائقها الاحتياطيّ أو الذي يشغل دور سائق التجارب خلال حصص يوم الجمعة.

ومع تقنين إمكانية إجراء التجارب قبل وخلال الموسم، فإن التجارب الحرة باتت فرصة هامة أمام العديد من السائقين أثناء المواسم الأخيرة للحصول على خبرة على المسار مع سيارات البطولة، كما كان الحال مع لاندو نوريس، أنطونيو جيوفينازي وجورج راسل.

لكن، في 2019 لم يقدم سوى فريقين فرصة المشاركة في التجارب الحرة لسائقين ناشئين، وهما ويليامز مع نيكولاس لاتيفي وتورو روسو مع ناوكي ياماموتو.

وتهدف الفورمولا واحد إلى جعل حصص الجمعة كمجالٍ للسائقين الناشئين لإكمال 100 كيلومتر خلالها ما يمنحهم نقطة إضافية على رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس" لكل جولة، طالما أنهم لا يتلقون نقاط عقوبة.

وسيتمّ تحديد عدد النقاط الممكن جمعها بهذه الطريقة بعشر نقاط على مدار ثلاثة مواسم.

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إضافة إلى ذلك، فإن القوانين الجديدة ستلزم الفرق بمنح سائق ناشئ مشاركة بحصتي تجارب حرة خلال الموسم.

مع الإشارة إلى أنه على ذاك السائق ألا يكون قد شارك بأكثر من سباقي جائزة كبرى في الفورمولا واحد خلال مسيرته حتى ذلك الوقت.

وسيحتاج السائقون إلى رخصة قيادة خاصة أو رخصة قيادة خاصة بيوم الجمعة، للمشاركة في التجارب الحرة.

وتعتبر رخصة القيادة الخاصة بيوم الجمعة أسهل، إذ بوسع السائقين الحصول عليها بعد إكمال ستّة سباقات فورمولا 2 أو تجميع 25 نقطة قيادة خاصة.

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