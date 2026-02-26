إكليستون يوجّه تحذيرًا كبيرًا للفورمولا 1 قبل 2026: "الخطر أن نفقد الجماهير"

سيحمل عام 2026 موجة جديدة من القوانين في بطولة الفورمولا 1. وتشمل التغييرات الرئيسية توزيعًا شبه متساوٍ (قرابة 50:50) بين محركات الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية، وسيارات أصغر وأخف وزنًا، إضافة إلى إدخال الديناميكا الهوائية النشطة التي ستحل محل نظام تقليل مقاومة الهواء (دي آر إس). وتعني هذه التغييرات تركيزًا أكبر على إدارة الطاقة.

وخلال اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، عبّر بعض السائقين عن مخاوفهم بشأن سيارات القوانين الجديدة، حيث وصف ماكس فيرستابن بطل العالم أربع مرات للحقبة الجديدة من الفورمولا 1 بأنها "فورمولا إي على منشطات".

وردّ إكليستون على هذه المخاوف مؤكدًا أن كل تغيير في اللوائح يجلب معه فترة تكيّف للجماهير، لكن تعديلات 2026 قد تدفع بعضهم إلى الابتعاد.

وقال لموقع سبورت الألماني: "سيكون هناك ارتباك في بداية الموسم لأن الجميع سيضطر إلى إعادة تعلّم الفورمولا 1".

وأضاف: "القواعد بالتأكيد لا تخدم ماكس فيرستابن وأسلوبه في السباق. أصبح الأمر أقل ارتباطًا بالسباق الخالص. لكن هذا هو اتجاه التطور: مزيد من اللوائح، مزيد من القواعد للسائقين، لا تفعل هذا، لا تفعل ذاك."

وتابع: "جوهر الفورمولا 1 هو أنها بطولة عالم للسائقين وليست للمهندسين. الفورمولا 1 أصبحت الآن تتنافس أكثر مع الفورمولا إي. ربما تعجب الجماهير بذلك، لكنني لا أعتقد ذلك. الخطر هو أن نفقد الجماهير. وآمل بصدق أن أكون مخطئًا".

وبعد متابعته الدقيقة لاختبارات ما قبل الموسم، رشّح إكليستون فريق مرسيدس ليكون منافسًا على اللقب.

وقال: "مرسيدس في المقدمة. يمتلك جورج راسل القدرة، لكنه يجب أن يُظهر تلك الغريزة القاتلة بشكل ثابت طوال الموسم بأكمله".

وأضاف: "أي فريق يستخدم وحدات طاقة مرسيدس يملك فرصة كبيرة للفوز ببطولة العالم"، قبل أن يختم قائلًا: "احذروا فيراري! آمل أن يكون لفيراري دور في صراع اللقب. سيكون من الجيد للفورمولا 1 أن تصبح فيراري بطلة للعالم".