فورمولا 1

إكليستون ينتقد هاميلتون: "يبدأ بالشكوى بمجرد دخوله السيارة"

انتقد الرئيس السابق للفورمولا 1 بيرني إكليستون تصرفات لويس هاميلتون خلال السباقات، حيث يرى أنه على فيراري تحديد شارل لوكلير بوضوح بوصفه السائق الأول للفريق.

كمال سنجول خلدون يونس

منشور: 17-11-2026

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بيرني إكليستون

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

عادت ديناميكية العلاقة الداخلية بين لويس هاميلتون وشارل لوكلير في فيراري إلى دائرة النقاش مجددًا، عقب المواجهة التي جمعتهما خلال القسم الأول من جائزة المكسيك الكبرى.

وكان مدير الفريق فريدريك فاسور قد اجتمع بالسائقين قبل جائزة البرازيل الكبرى، وأكد أنه لا ينوي فرض أي أوامر خاصة على سائقيه.

وتناول بيرني إكليستون المسألة خلال مقابلات مع قناتي سكاي سبورت ألمانيا وإر تي إل، مستهدفًا هاميلتون بالانتقاد على وجه التحديد.

وقال إكليستون: "بمجرد أن يدخل السيارة ويبدأ السباق، حتى قبل الوصول إلى المنعطف الأول، يبدأ بالشكوى والتذمر".

وأضاف: "لقد بلغا السن الذي ينبغي عليهما فيه البدء بالتفكير في الاعتزال".

وضمن تقييمه للوكلير، يرى إكليستون أن السائق القادم من موناكو يمتلك ارتباطًا أقوى بفيراري.

حيث قال: "لوكلير رجل فيراري. أما هاميلتون فقد انضم إلى الفريق وحاول تغيير الطريقة التي تسير بها الأمور هناك. لكن الأوان قد فات بالنسبة إليه للقيام بذلك الآن".

وتابع: "تحتاج فيراري إلى تحديد سائق أول بوضوح. فمن الأفضل بكثير امتلاك سائق أول حقيقي وسائق ثانٍ يتمتع بقدرة تنافسية عالية".

وأردف: "لكن يجب على السائق الثاني أن يعرف دوره بوضوح أيضًا، وأن يكون عنصر دعم موثوقًا للفريق".

كما قدم إكليستون ردًا ساخرًا على سؤال بشأن إمكانية انضمام السائق الشاب في مرسيدس أندريا كيمي أنتونيللي إلى فيراري في المستقبل، قائلًا: "علينا الانتظار حتى يتجاوز سن الخمسين! عندها فقط ستكون فيراري مكانًا مناسبًا له".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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