إكليستون يُعارض بثّ الفورمولا واحد على الأجهزة الذكية

شهدت الفورمولا واحد في الفترة الأخيرة العديد من التغييرات مع قدوم المالك الجديد ليبرتي ميديا ومغادرة إكليستون ساحة البطولة - إذ يحل مكانه حاليًا ستيفانو دومينيكالي - لعلّ من بين أبرزها اعتماد سقف للنفقات، إلى جانب حزمة القوانين التقنية الكبيرة التي ستدخل بالبطولة في حقبة جديدة بدءًا من العام المُقبل.

لكنّ إكليستون أوضح بأنه قد لا يواجه مشكلة مع كثير من هذه الأمور، وأنّ مشكلته الأكبر مع الإدارة الحالية تتمثّل في إتاحة البطولة وسباقاتها على الأجهزة الذكية، إلى جانب الاعتماد الكبير على العالم الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

حيث صرّح مؤخّرًا في هذا الصّدد قائلًا: "قد لا يزعجني قانون سقف النفقات، فالصانعون سيجدون طريقة لإنفاق أموالهم على أيّة حال".

وأضاف: "لقد أحببت شعار الفورمولا واحد القديم أكثر، ولكنّ ذلك ليس مهمًا. أحببت كذلك فتيات شبكة الانطلاق أيضاً".

وتابع: "لكن ما لا أحبّه هو أن تكون سباقات الفورمولا واحد متاحة على الهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية الصغيرة. حيث أرى بأنّ الأحداث الرياضية من الأفضل مشاهدتها على الشاشات الكبيرة".

وأكمل: "الرعاة لا يحبّون الشاشات الصغيرة، لا يُمكنك قراءة شعاراتهم على السيارات أو حول الحلبة. إذ أنّهم سيسألون أنفسهم قريبًا لماذا ينفقون كل هذه الأموال الضخمة على شيء لا يُمكن لأحد رؤيته في الحقيقة".

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وأردف: "كما أنني لا أفهم ما الدور الذي تقوم به وسائل التواصل الاجتماعي، إذ لا أعتقد أنّ بوسعك تعزيز اهتمام الناس بالفورمولا واحد من خلال تلك المنصّات".

واختتم: "أعتقد بأنّ ليبرتي لم تدرك ماهية المشروع الذي قامت بشرائه، فالأمريكيون ليسوا شغوفين بالفورمولا واحد".