تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

وتيرة السباق القوية لسيارة فيراري الجديدة تجذب انتباه عالم الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
وتيرة السباق القوية لسيارة فيراري الجديدة تجذب انتباه عالم الفورمولا 1

إسحاق حجار: أداء سيارة ريد بُل فاق توقعاتي بكثير

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
إسحاق حجار: أداء سيارة ريد بُل فاق توقعاتي بكثير

كاديلاك: خبرة سائقَينا تمنحنا أفضلية كبيرة

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
كاديلاك: خبرة سائقَينا تمنحنا أفضلية كبيرة

إكليستون يحذر مرسيدس: "لا تُظهروا سرعة كبيرة إذا كنتم لا تريدون صداعًا"

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
إكليستون يحذر مرسيدس: "لا تُظهروا سرعة كبيرة إذا كنتم لا تريدون صداعًا"

لاوسون يكشف الأفضلية الحاسمة التي تتمتع بها ريسينغ بولز في 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
لاوسون يكشف الأفضلية الحاسمة التي تتمتع بها ريسينغ بولز في 2026

فيرستابن ليس قلقًا رغم عدم معرفته موقع ريد بُل من حيث الأداء بين الفرق

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
فيرستابن ليس قلقًا رغم عدم معرفته موقع ريد بُل من حيث الأداء بين الفرق

دبليو آر سي: إيفانز يندفع إلى الفوز مع حجز تويوتا المراكز الأربعة الأولى في رالي السويد

دبليو آر سي
دبليو آر سي
رالي السويد
دبليو آر سي: إيفانز يندفع إلى الفوز مع حجز تويوتا المراكز الأربعة الأولى في رالي السويد

مكلارين: مرسيدس وفيراري "أسرع منا" في محاكاة السباقات في الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
مكلارين: مرسيدس وفيراري "أسرع منا" في محاكاة السباقات في الفورمولا 1
فورمولا 1 تجارب البحرين الشتويّة

إكليستون يحذر مرسيدس: "لا تُظهروا سرعة كبيرة إذا كنتم لا تريدون صداعًا"

لجنة الفورمولا 1، التي ستجتمع الأربعاء المقبل، لديها بند واحد فقط على جدول أعمالها: تغييرات عاجلة مخطط لها على قوانين محركات الجيل الجديد.

منشور:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي

يجد الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" نفسه حاليًا في موقف صعب للغاية. فبينما يؤكد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن محركاتهم الجديدة تتوافق تمامًا مع القوانين التقنية، يرى المصنعون الأربعة الأخرون للمحركات عكس ذلك.

وقد لخص نيكولاس تومبازيس، مدير قسم السيارات أحادية المقعد في الاتحاد، الوضع بقوله: "لا نريد أية أمور جدلية. نريد أن يكون الصراع على الحلبة، لا في قاعات المحاكم أو غرف الحكام".

وأثار تصدر سائقي مرسيدس للنصف الأول من تجارب البحرين تساؤلات حول ما إذا كانت "السهام الفضية" تخفي قوتها الحقيقية.

وحاول توتو وولف التقليل من أهمية الوضع مؤكدًا أن الفارق بين سيارته ومنافسيها لا يتجاوز "حصانين أو ثلاثة"، لكن الصحفي الألماني رالف باخ نفى ذلك قائلًا: "مصادري تقول إن هذا غير منطقي، فارق حصانين أو ثلاثة قد يوجد حتى بين محركين متطابقين تمامًا من نفس المصنع".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "يمكنكم الوثوق بخبرائنا، نحن لا نتحدث هنا عن حصانين أو ثلاثة، بل عن فارق يتراوح بين 0.2 و0.3 ثانية في اللفة الواحدة حسب ظروف الحلبة".

وتثير هذه الحالة قلق الاتحاد الدولي للسيارات بسبب احتمال هيمنة السيارات الثماني المزودة بمحركات مرسيدس على شبكة الانطلاق.

وبينما يقترب احتجاج جماعي من المصنعين الآخرين، تبدو فيراري أكثر حذرًا في الوقت الحالي.

كما أدلى بيرني إكليستون، الرئيس التاريخي السابق للفورمولا 1 البالغ 95 عامًا، برأيه حول الجدل بأسلوبه المعتاد.

ففي مقابلة مع الصحافة السويسرية، لمح إكليستون إلى أن مرسيدس ارتكبت خطأً استراتيجيًا، موجهًا هذا التحذير: "إذا كان منافسوك يستعدون بالفعل للاحتجاج ضدك وضد محركاتك، فربما يكون من الأفضل أن تخفف سرعتك قليلًا!".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق لاوسون يكشف الأفضلية الحاسمة التي تتمتع بها ريسينغ بولز في 2026

أبرز التعليقات

المزيد من
مرسيدس

راسل: آمل أن نمتلك ورقة "رابحة كبيرة"

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
راسل: آمل أن نمتلك ورقة "رابحة كبيرة"

أنتونيلي: سأدرس السيارة من "جميع النواحي"

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
أنتونيلي: سأدرس السيارة من "جميع النواحي"

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

وتيرة السباق القوية لسيارة فيراري الجديدة تجذب انتباه عالم الفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
وتيرة السباق القوية لسيارة فيراري الجديدة تجذب انتباه عالم الفورمولا 1

إسحاق حجار: أداء سيارة ريد بُل فاق توقعاتي بكثير

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
إسحاق حجار: أداء سيارة ريد بُل فاق توقعاتي بكثير

كاديلاك: خبرة سائقَينا تمنحنا أفضلية كبيرة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
كاديلاك: خبرة سائقَينا تمنحنا أفضلية كبيرة

إكليستون يحذر مرسيدس: "لا تُظهروا سرعة كبيرة إذا كنتم لا تريدون صداعًا"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
إكليستون يحذر مرسيدس: "لا تُظهروا سرعة كبيرة إذا كنتم لا تريدون صداعًا"

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد