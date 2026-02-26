تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1

إكليستون يتراجع عن رأيه: احذروا من فيراري!

تراجع الرئيس السابق للفورمولا 1 بيرني إكليستون، عن رأيه بأنه يتوجّب على لويس هاميلتون الاعتزال، بل حتى أنه وجّه تحذيراً قائلاً: "احذروا من فيراري!" هذا الموسم.

منشور:
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري وبيرني إكليستون

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري وبيرني إكليستون

الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي

يرى إكليستون الآن أن فوز هاميلتون بلقبه العالمي الثامن القياسي سيكون "قصة رائعة".

ألقت النهاية المثيرة للجدل لموسم 2021 بظلالها على سائق فيراري الحالي، لأكثر من أربع سنوات. 

ويرى كثيرون داخل البادوك، وحتى بعض السائقين أنفسهم، أن البطولة التي حُسمت بعد أحداث أبوظبي كانت من حق هاميلتون.

لكن هذا لا ينتقص من إنجاز ماكس فيرستابن. فقد فاز السائق الهولندي بأول بطولة له في نهاية دراماتيكية في جائزة أبوظبي الكبرى، بعدما فسّر مدير السباق مايكل ماسي القوانين بطريقة غير مسبوقة خلال فترة سيارة الأمان. 

هذا الحدث حرم البريطاني بطل العالم سبع مرات، من تحقيق ما كان سيكون لقبه الثامن، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

وكذلك الحال، تسبب انتقال هاميلتون من مرسيدس إلى فيراري في نهاية موسم 2024 بحالة كبيرة من الترقب.

لكن العام الأول من هذه الشراكة الأيقونية انتهى بخيبة أمل، بعدما فشل السائق البريطاني في الصعود إلى منصة التتويج طوال الموسم.

انتقاداته الذاتية في وسائل الإعلام وتراجع مستواه دفعا الكثيرين، ومن بينهم إكليستون، إلى التشكيك في مستقبل هاميلتون في الفورمولا 1 والمطالبة باعتزاله.

لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

لكن، بعد الأداء القوي الذي قدمته فيراري في اختبارات ما قبل الموسم على حلبة البحرين الدولية، يبدو أن إكليستون قد غيّر رأيه.

حيث قال رجل الأعمال البريطاني البالغ من العمر 95 عاماً في تصريحات لـ RTL/ntv و sport.de: "احذروا من فيراري!".

وأكمل: "آمل أن يكون لفيراري صوتٌ في المنافسة. إذا أصبحت فيراري بطلة العالم، فإن الفورمولا 1 ستستفيد من ذلك".

ورغم أن الفرق أخفت مستواها الحقيقي خلال الاختبارات، فإن الانطباعات الأولية تشير إلى أن فيراري قد تكون منافساً على الصدارة إلى جانب مرسيدس، التي تُعد من بين أبرز المرشحين.

إضافة إلى ذلك، قدّمت سكوديريا أداءً أقوى مقارنة بمنافسيها في محاكاة الانطلاقات خلال تجارب ما قبل الموسم في البحرين.

وعن هدف هاميلتون في تحقيق اللقب الثامن، قال إكليستون: "إنه لا يريد الاستسلام، ولا يريد التوقف قبل أن يحققه".

واختتم: "ربما يحدث ذلك هذا العام! ستكون قصة رائعة!".

شاهد المزيد