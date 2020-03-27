إكليستون كان سيعمد إلى إلغاء الموسم الحالي من الفورمولا واحد

أدى انتشار وباء فيروس كورونا إلى إلغاء أو تأجيل السباقات الثمانية الأولى من الموسم، حيث من المرتقب إقامة جائزة كندا الكبرى في موعدها المحدد في 14 يونيو/حزيران المقبل.

ولكن على الرغم من الشكوك الكبيرة المحاطة بمصير البطولة لا سيما وأنّ البعض يرى صعوبة حتى في إقامة بعض الجولات لحين حلول الصيف، أوضح الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد تشايس كاري في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع بأنه من الممكن تنظيم ما بين 15 و18 سباقًا هذا العام.

ولكن أشار إكليستون من جهته بأنه لم يكن ليُحاول القيام بهذه الخطوة لأسباب متعلقة بالسلامة، إذ قال في حوارٍ مع وكالة رويترز للأنباء "ماذا كنت سأفعل اليوم؟ أعتقد بأنني كنت سأقول بأني سأنهي الحديث عن إمكانية إقامة السباقات هذا العام".

وأضاف "وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنك القيام به للحفاظ على سلامة الجميع، حتى لا يبدأ البعض بالترتيبات السخيفة لأمور قد لا تحدث مستقبلاً".

واعترف العرّاب السابق للبطولة بأنّ الوضع سيكون صعبًا، ولكن هذا ما أفضل ما يجب القيام به كون البطولات الكبيرة الأخرى على غرار كأس أمم أوروبا (يورو 2020) والألعاب الأولمبية سارعت إلى تأجيل مواعيدها.

وقال "هذا أمرٌ مؤسف ولكن هذا هو الحال".

وردًّا على سؤال حول اقتراح كاري إقامة البطولة الحالية مع 15 إلى 18 سباقًا، أجاب إكليستون قائلاً "سأكون مندهشًا للغاية إذا تمكنوا من القيام بذلك. آمل أن ينجحوا بهذه الخطط. بإمكانهم إقامة ثلاثة أو أربعة سباقات في بداية العام المقبل وضمّها إلى موسم 2020".

وتابع قائلاً "ولكن تكمن المشكلة في إيجاد المكان الذي من السهل تنقّل الفرق إليه ورغبة المنظمين في إقامة هذا الحدث".

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