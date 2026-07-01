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إكليستون: فيرستابن هو السائق الوحيد الذي سأضمه إلى فريقي مهما كلف الأمر

عاد مستقبل ماكس فيرستابن ليتصدر النقاشات في فورمولا 1 خلال الأسابيع الأخيرة، وسط توقعات بأن تكون الفترة المقبلة حاسمة في تحديد الفريق الذي سيدافع عن ألوانه بداية من موسم 2027.

منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

ويرتبط السائق الهولندي بعقد مع ريد بُل يمتد حتى نهاية عام 2028، إلا أن تقارير أشارت إلى وجود بند يسمح له بفسخ العقد في نهاية الموسم إذا لم يكن ضمن أول مركزين في ترتيب بطولة السائقين بحلول العطلة الصيفية.

وبعد احتلاله المركز الثاني في جائزة النمسا الكبرى، يحتل فيرستابن المركز السابع في ترتيب البطولة برصيد 73 نقطة، متأخرًا بفارق 98 نقطة عن المتصدر كيمي أنتونيللي، و58 نقطة عن جورج راسل صاحب المركز الثاني.

وخلال حديثه إلى موقع Crash.net وعدد من وسائل الإعلام، أكد بيرني إكليستون أنه لن يتردد في التعاقد مع فيرستابن إذا كان يدير أحد الفرق.

حيث قال: "لو كنت أملك فريقًا اليوم، فإن أول شيء سأفعله، مهما كلف الأمر، هو التعاقد مع ماكس. لأن ذلك سيكون أقل تكلفة من محاولة تطوير سيارة جديدة".

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هذا وربطت تقارير مؤخرًا اسم فيرستابن بفريق مكلارين، كما أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن إدارة السائق الهولندي عقدت محادثات مع الرئيس التنفيذي للفريق، زاك براون.

وعندما سُئل إكليستون عن الخطوة التالية التي ينبغي أن يتخذها فيرستابن، أجاب قائلًا: "عليك أن توازن بين جميع هذه الأمور. ما هي الإيجابيات وما هي السلبيات؟".

وأضاف: "هل سيكون بقاؤه سيئًا؟ وإذا كان كذلك، إلى أي مدى؟ وإذا رحل، فأين سيذهب؟ وهل سيكون الوضع أفضل؟ القرار ليس سهلًا. لكن لو كان الأمر في العام الماضي، ربما كنت سأقترح عليه الانتقال إلى فيراري".

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