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إكليستون: فيراري ليس أمامها خيار سوى التعاقد مع أنتونيللي .. إنه فيرستابن المستقبل

يرى بيرني إكليستون، الرئيس السابق للفورمولا 1، أن أندريا كيمي أنتونيللي يجب أن يقود لصالح فيراري في مرحلة ما من مسيرته.

أحمد مجدي

منشور: 05-11-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

قبل تسعة أعوام، كان من الممكن أن تتقاطع مسارات أندريا كيمي أنتونيللي وفيراري. لكن مدير الفريق آنذاك، ماوريتسيو أريفابيني، لم يكن متحمسًا للاستثمار في السائق الناشئ، الذي كان يبلغ من العمر 11 عامًا فقط. وبدلًا من ذلك، استغلت مرسيدس الفرصة وضمت الموهبة الإيطالية إلى صفوفها.

ورغم ذلك، يعتقد بيرني إكليستون أن الشراكة بين أنتونيللي وفيراري ستتحقق عاجلًا أم آجلًا، حيث قال في حديثه إلى موقع "إف1 إنسايدر": "ليس أمام فيراري خيار آخر سوى التعاقد معه. قلب كيمي ينبض من أجل إيطاليا. وإذا واصل تحقيق الانتصارات، وهو ما أعتقد أنه سيفعله، فسوف ينتقل إلى فيراري بدافع حبه لبلده".

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وأضاف: "رغم أنني لا أعرف كيمي بالقدر نفسه الذي أعرف به ماكس، فإنني أعتقد أنه سيكون ماكس الجديد. إنه يريد الفوز، وسيفعل كل ما يلزم لتحقيق ذلك. عندما يجلس خلف مقود السيارة، لا يشغل تفكيره سوى أمر واحد: الفوز. ومن هذه الناحية، فهو يشبه ماكس تمامًا".

وتابع: "كان والد ماكس صارمًا بعض الشيء معه، إذ دفعه إلى العمل بجدية أكبر وعدم الاستسلام مطلقًا. أما والد كيمي، فيبدو على النقيض تمامًا. فهو أكثر تفهمًا ويحاول الحفاظ على هدوء ابنه".

واختتم: "لم نشاهد أفضل ما لدى كيمي حتى الآن. سنُفاجأ بمدى التطور الذي سيبلغه كسائق. خلال عامين أو ثلاثة أعوام، سيتحول إلى ماكس جديد. إنه بحاجة إلى المرور ببعض الفترات الصعبة من أجل تقوية شخصيته. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال صغيرًا جدًا، ويمكنه بسهولة تحطيم جميع الأرقام القياسية".

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