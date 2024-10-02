بيرني إكليستون: بياستري سيكون بطلًا للعالم خلال العامين المقبلين

أبدى بيرني إكليستون الرئيس السابق لبطولة العالم للفورمولا 1 ثقته بأن أوسكار بياستري سائق مكلارين سيفوز بلقب السائقين في غضون موسمين.

ظهر بياستري بأداء مدهش خلال موسمه الثاني فقط في الفورمولا 1، حيث كان دومًا على قدم المساواة مع زميله في مكلارين لاندو نوريس، حتى اضطرّ الفريق لإعلان دعمه للأخير ضمن معركة اللقب لأنه الأقرب لغريمه ماكس فيرستابن متصدر الترتيب.

لكن إكليستون يرى بأنه لا ينبغي على مكلارين أن تتجاهل بياستري، حيث قال: "إنه سائق خيالي. وسيكون بطلًا للعالم بلا أدنى شك".

وعند سؤاله عن توقعاته للوقت الذي سيحصل فيه ذلك، قال إكليستون: "خلال العامين المقبلين. إذا ما استمرت سيارة مكلارين على هذا الأداء، سيحصل ذلك".

وفي ظل محاولات نوريس الحالية لغلق الفارق مع فيرستابن والإطاحة به لإحراز لقب السائقين لهذا الموسم، فإن إكليستون غير مقتنع أنه بمقدور سائق مكلارين التغلب على بطل العالم الثلاثي وسائق ريد بُل.

إذ قال: "فيرستابن نجح بالفعل في تأسيس صدارة قوية، والآن يحتاج فقط لبعض الحظ. لكن إجمالًا، أعتقد بأن ماكس هو من سيكون البطل في النهاية".