تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

كولتارد: منافسة راسل وأنتونيللي ستصبح قاسية جدًا

لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026

شتاينر: "لوكلير سيتفوق على هاميلتون في 2026"

إكليستون: انتقال ويتلي إلى أستون مارتن يمكن تفسيره بسبب واحد فقط

أنتونيلي يشعل أحلام الجماهير بثنائية مع فيرستابن بعد ظهوره في نوربورغرينغ

الجمهور مذهول من تصميم سيارة "ريسينغ بولز" الخاص لجولة اليابان ومطالبات باعتماده دوماً

فترة التوقف "المفاجئة" في أبريل قد تكون "عائقاً" أمام ريد بُل

يرى بيرني إكليستون عرّاب الفورمولا 1 ورئيسها الفخري السابق، أن قرار جوناثان ويتلي بمغادرة منصبه كمدير لفريق آودي والانضمام إلى أستون مارتن كمدير للفريق كان مدفوعًا بسبب غير متوقع.

منشور:
بيرني إكليستون ينظر إلى الشبكة

بيرني إكليستون

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

سيتولى ويتلي منصب مدير الفريق في أستون مارتن خلفًا لـ آدريان نيوي، الذي سيركز الآن بشكل أساسي على تطوير السيارة والمسائل التقنية.

وكانت انتقادات نيوي لشركة هوندا مؤثرة في وصول ويتلي. حيث شعر العديد داخل إدارة أستون مارتن أن تصريحات نيوي الصريحة كانت تخلق صورة سلبية للفريق.

كما عانت أستون مارتن من ضعف في الحضور الإعلامي خلال فترة نيوي كمدير للفريق. لذلك، من المتوقع أن يساهم ويتلي في تحسين هذا الجانب أيضًا.

ومع ذلك، يبدو أن الدافع الحقيقي وراء قرار ويتلي بمغادرة آودي والانضمام إلى أستون مارتن كان مرتبطًا أكثر بموقع الفريق وليس بأدائه الرياضي.

قرار ويتلي بترك مشروع آودي الذي يتطور تدريجيًا والانضمام إلى أستون مارتن الذي يمر بمرحلة صعبة أثار العديد من التساؤلات داخل حلبة الفورمولا 1. 

وقد صرّح إكليستون للصحافة بأن هذا القرار لا يمكن تفسيره إلا بسبب واحد: رغبته في مغادرة سويسرا والعودة إلى إنجلترا.

بالنسبة إلى ويتلي، فإن العمل ضمن مصنع أستون مارتن في سيلفرستون يمثل ميزة كبيرة، حيث تقع سيلفرستون على بعد حوالي ساعة واحدة بالسيارة من مسقط رأسه في بيكونسفيلد.

ومع ذلك، فإن بعض التصريحات التي أدلى بها ويتلي مؤخرًا حول حياته في سويسرا تشير إلى أن وجهة نظره قد تكون تغيرت في الأشهر الأخيرة.

إذ ضمن حديثه خلال فعالية لآودي في نوفمبر، عبّر ويتلي عن سعادته الكبيرة بحياته في سويسرا.

"كنت مستعدًا جيدًا لهذا الدور، وكنت أفكر في كيف سيكون الانضمام إلى فريق جديد في الفورمولا 1. لم أتوقع أن أحب سويسرا بهذا الشكل."

وأكمل: "زوجتي هناك، وكلابنا هناك، وأنا أحب شقتنا حقًا. التجربة السويسرية استثنائية."

وبالنظر إلى هذه التصريحات، فإما أن ويتلي كان يتحدث بدبلوماسية، أو أن شيئًا ما قد حدث في علاقته مع آودي. 

وهناك احتمال آخر وهو أن ويتلي كان يفكر في الانتقال إلى فريق آخر منذ فترة. 

وعلى الرغم من كل المشاكل التي يواجهها حاليًا، فإن أستون مارتن تمثل فرصة جذابة بفضل إمكانات نموها كفريق مصنعيّ وتوقعاتها المنخفضة للأهداف قريبة المدى.

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق أنتونيلي يشعل أحلام الجماهير بثنائية مع فيرستابن بعد ظهوره في نوربورغرينغ

أبرز التعليقات

المزيد من
أستون مارتن رايسينغ

أحدث الأخبار

ميزة

اكتشف محتوى برايم

