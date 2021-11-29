إكليستون: "الفورمولا واحد ما كانت لتستمر" من دون فرانك ويليامز

صُدم بادوك الفورمولا واحد نهاية الأسبوع الماضي عندما تم الإعلان عن خبر وفاة فرانك ويليامز عن عمر ناهز 79 عامًا.

وقد تفاعلت العديد من الأسماء داخل بادوك البطولة مع الخبر وعمدوا إلى تكريم ذكرى مؤسس الفريق البريطاني العريق، بما فيهم ثنائي الفريق الحالي جورج راسل ونيكولاس لاتيفي، وكان أحدثهم بيرني إكليستون عرّاب البطولة السابق.

وقبل أن يتولّى مقاليد إدارة البطولة في ثمانينات القرن الماضي، أدار إكليستون فريق برابهام، حيث نافس نظيره على المسار فرانك ويليامز.

ولم يصل ويليامز إلى النجاح بسهولة في بداية مسيرته ضمن الفئة الملكة، حيث ترأس فرقًا لم تستمر طويلًا في البطولة، وكان يلاحق الرُعاة من أجل بلوغ النجاح. مع ذلك، تذكّر إكليستون ذلك الرجل الذي لم يعرف الاستسلام مُطلقًا برُغم الصعوبات.

حيث قال: "فرانك كان شخصًا استثنائيًا، وقد تجلّى ذلك في إرادته وسعيه لعدم الاستسلام مُطلقًا. لم تكن بيئة العمل سيئة على الإطلاق مع فرانك، فلم يتذمّر مُطلقًا وقام بأفضل ما لديه. لذلك كان ناجحًا جدًا وكان منافسًا حقيقيًا".

وأضاف: "كان يسألني: هل يُمكنك إقراضي 2000 جنيه استرليني؟ كنت أقبل، ويقول لي: سأردّ لك ذلك خلال 10 أيام. وتكون واثقًا بأن فرانك سيعود بعد 10 أيام مع المبلغ. كنا نتحدث عن أيّ شيء وكل شيء ومباشرة قبل أن أغادر يقول لي: هل يمكنك مساعدتي؟ هل تعتقد أن بوسعك إقراضي 2500 جنيه استرليني؟ سأردّ لك المبلغ خلال 10 أيام. وكانت تلك هي الطريقة التي تعاملنا بها مع فرانك. كنت لأئتمنه على حياتي".

وفي العام 1978، انضمّ ويليامز إلى باتريك هيد ليؤسسا الفريق الذي استمرّ إلى يومنا هذا، حيث تمكنا من حصد 16 بطولة فورمولا واحد (7 بطولات سائقين و9 بطولات صانعين)، ووفقًا لإكليستون، ساهم البريطاني بشكل كبير في نجاة واستمرار بطولة العالم للفورمولا واحد.

حيث قال: "من دون ذلك الشخص، ما كانت الفورمولا واحد لتنجو، حيث أنّ فيراري كانت لتتوقف وكانت البطولة لتنتهي. لم يعد هنالك الكثير من القامات القديمة في البطولة اليوم. أولئك من الأيام الأولى للفرق في البطولة. يمكنك اليوم شراء محرك وعلبة تروس ومن دون الحاجة إلى مليارات الدولارات يكون لديك 1000 شخص يعلمون لديك".