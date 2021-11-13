إقصاء هاميلتون من التجارب التأهيليّة لجائزة البرازيل الكبرى

تصدّر هاميلتون التجارب التأهيليّة بعد ظهر الجمعة في إنترلاغوس متغلّبًا على غريمه ماكس فيرشتابن بفارق أربعة أعشارٍ من الثانية في نهاية القسم الثالث.

لكنّ جو باور المندوب التقنيّ لـ "فيا" اكتشف بعد الحصّة أنّ نظام "دي آر اس" على سيارة مرسيدس الخاصة بهاميلتون لم يكن ممتثلًا للقوانين.

وعُقدت جلسة استماع مطوّلة ليلة الجمعة قبل أن يتمّ تعليقها واستئنافها صباح اليوم السبت كي يتمّ جمع المزيد من الأدلّة، بينما استُدعي فيرشتابن نفسه للمثول أمام المراقبين بعد لمسه الجناح الخلفي لسيارة هاميلتون في خطّ الحظائر المغلق وهو ما يُعدّ خرقًا للقوانين الرياضيّة الدوليّة.

وتمّ تغريم فيرشتابن مبلغ 50 ألف يورو لقاء ذلك الخرق، وأشار المراقبون إلى عدم وجود "أيّ حركة" في الجناح عندما لمسه فيرشتابن، وبالتالي عدم تطبيقه لأيّ ضغطٍ كبير عليه.

وضمن مذكّرة تالية، تمّ تأكيد شطب نتيجة هاميلتون من التجارب التأهيليّة.

وحاولت مرسيدس الجدال بأنّ تصميم الجناح الخلفي اجتاز اختبارات "فيا" عدّة مرّات هذا الموسم وأنّ منتصف الجناح كان يمتثل لمتطلّبات الـ 85 ملم القصوى، وبالتالي يُظهر ذلك عدم وجود نيّة لخرق القوانين.

وقالت مرسيدس أنّ شيئًا ما "سار على نحوٍ خاطئ" ما تسبّب في فشل الجناح في اجتياز الاختبار، وأنّها أدركت ذلك سريعًا في التصفيات، لذا سعت للحصول على موافقة القسم التقنيّ في "فيا" لتصليح المكوّن.

وفي حين أنّ المراقبين "تعاطفوا مع تلك الحجّة، إلّا أنّه لم يكن بوسعهم تمديد تلك الحجّة لتغطية المكوّنات التي تبيّن أنّها لا تمتثل للقوانين خلال اختبارات ما بعد الحصّة مع عدم وجود أسباب واضحة".

وتابع بيانهم: "القوانين واضحة في النهاية وفي لحظة التحقّق من الامتثال، فإنّ السيارة لم تكن ممتثلة".

كما قال المراقبون أنّهم "راضون بالكامل عن أنّ لمس فيرشتابن للجناح لم يكن سبب الفشل في الاختبار، وبالتالي لم يكن لذلك أيّ تأثير".

ذلك يعني انطلاقه من المركز الأخير في السباق القصير اليوم السبت، وربّما من خطّ الحظائر، ما يُمثّل ضربة موجعة أخرى لآماله في منافسة فيرشتابن على اللقب.

وكان هاميلتون قد تلقى بالفعل عقوبة التراجع خمسة مراكز من مكان تأهّله في سباق الأحد بالنظر إلى تغييره لمحرّكه.

ونتيجة لهذه العقوبة الجديدة فمن المرجّح أن ينطلق البريطاني من مركز متأخّرٍ أكثر يوم الأحد ما سيحول بينه وبين تحقيقه لنتيجة قويّة يُنعش بها آماله في معركة اللقب.

في المقابل سينطلق فيرشتابن من المركز الأوّل في السباق القصير، بينما سيُجاوره فالتيري بوتاس سائق مرسيدس الآخر.