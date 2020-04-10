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إقامة سباق زاندفورت للفورمولا واحد من دون جمهور احتمال "غير وارد"

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إقامة سباق زاندفورت للفورمولا واحد من دون جمهور احتمال "غير وارد"
10-04-2020

يرى يان لامرز المدير الإداري لجائزة هولندا الكبرى أن منظمي السباق على حلبة زاندفورت لا يضعون بالحسبان خيار إقامته من دون جمهور.

يفضل لامرز تأجيل الحدث حتى 2021، إن كان ذلك يضمن تواجد الجمهور لحضور السباق.

وكانت الفورمولا واحد تتجه للعودة إلى جائزة هولندا الكبرى الشهر المقبل للمرة الأولى منذ 1985، لكن الجولة تأجلت كما حصل مع العديد من الفعاليات الرياضية العالمية، بسبب تفشي وباء "كوفيد-19" في جميع أنحاء الكوكب.

وتمّ تأجيل جائزة كندا الكبرى لتصبح آخر ضحايا التأجيلات في موسم 2020 الذي لم ينطلق بعد، ما يجعل جائزة فرنسا الكبرى يوم 28 يونيو/حزيران، الموعد الأولي المبدئي لإطلاق الموسم.

وكان روس برون المدير الإداري للبطولة قد أشار لإمكانية تنظيم روزنامة من 19 جولة ضمن موسم 2020، في حال أقيمت بعض الجولات من دون جمهور. وكانت جائزة البحرين الكبرى تستعد لمثل هذا الإجراء قبل أن يتم تأجيلها.

لكن، لا يبدو أن جميع المنظمين يحبّذون مثل هذه الفكرة.

ويرى لامرز أن الفكرة لم تخطر على بال المنظمين في زاندفورت، وليست ضمن رؤيتهم للحدث.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "سباق من دون جمهور لهو سيناريو غير وارد. لديك سباق، لا بد من إقامته من دون تنازلات. لا بد أن تحظى باحتفالية".

وتابع: "بالنسبة لنا فيما يتعلق بالعودة إلى الفورمولا واحد بعد غياب 35 عاماً. لا بدّ أن تكون هناك حفلة رائعة نقيمها مع الجميع".

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من جهة أخرى، أشار لامرز إلى أن زاندفورت تدرس وجهة نظرها في حال قدمت الفورمولا واحد طلباً رسمياً بذلك، لكن لم يحصل أي شيء من هذا بعد.

حيث قال: "في حال تلقينا سؤالاً حيال هذه المسألة، فسيكون علينا التفكير جدياً. سباق من دون جمهور ليس أمراً نود التفكير فيه حتى نتلقى مثل هذا السؤال. لحسن الحظ لم يحصل مثل هذا بعد. إنه ليس أمراً ممكناً".

ويتفق لامرز على ضرورة إيجاد التوازن الصحيح ما بين ضمان صحة العاملين وأطقم العمل وما بين أولويات بقاء الرياضة واستمرارها، وأثنى على جهود البطولة في بحث جميع الخيارات الممكنة.

فقال: "لا يمكننا أن ننسى أن ’فيا’ والفورمولا واحد تواجهان مهمة هائلة الصعوبة. والجميع يبذل أقصى ما بوسعه. الجميع يفكر في جميع السيناريوهات الممكنة. وتلك ناحية إيجابية".

واختتم : "لا يمكننا إلا أن نأمل بالحصول على الضوء الأخضر قريباً. لأن ذلك يعني أن الفيروس بات تحت السيطرة، وذلك هو الأمر الأهم".

ألقوا نظرة على حلبة زاندفورت مع ماكس فيرشتابن:

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