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فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى / أخبار عاجلة

إقامة سباق باكو في الفورمولا واحد لموسم 2021 من دون جمهور في شهر يونيو

أعلن مروّجو جائزة أذربيجان الكبرى بأنّ سباق الفورمولا واحد لهذا العام سيُقام خلف الأبواب المغلقة في يونيو/حزيران المُقبل.

إقامة سباق باكو في الفورمولا واحد لموسم 2021 من دون جمهور في شهر يونيو

بعد إلغاء سباق العام الماضي في حلبة مدينة باكو جرّاء تفشّي فيروس كورونا، أمُل منظمو سباق الشوارع في أن تتمكن الجائزة من الترحيب بالجمهور من جديد في 2021 بعد منحها موعد 4 - 6 يونيو/حزيران على روزنامة هذا الموسم.

لكن وضمن بيانٍ أصدره منظمو السباق اليوم الجمعة، تمّ تأكيد إقامة جائزة أذربيجان الكبرى هذا العام من دون حضور المشجّعين.

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وجاء في البيان: "تمّ اتّخاذ قرار إقامة السباق من دون جمهور على ضوء المخاوف الصحية الحالية والمتعلقة بالسلامة بسبب جائحة كورونا، كما أتى القرار بعد نقاشات مكثفة بين حلبة باكو وحكومة جمهورية أذربيجان والفورمولا واحد وفيا".

وأضاف البيان: "ومع تواصل تحسّن الوضع العالمي والاستجابة للجائحة، فقد بات من الواضح بأنّ جائزة أذربيجان الكبرى في الفورمولا واحد لموسم 2021 ستأتي قريبًا للغاية من أجل أن تتمكن الحلبة من استضافتها بأمان في ظل حضور المشجعين".

جديرٌ بالذكر أنّ باكو هو السباق الأوّل الذي يُعلن عدم سماحه بحضور الجمهور للجائزة الكبرى في 2021، حيث ما تزال الفورمولا واحد متفائلة بحضور الجماهير في "غالبية" سباقات هذا العام.

في المقابل، كشفت البحرين بالأمس عن فتح أبوابها أمام المشجّعين الذين تلقّوا اللقاح أو المتعافين من فيروس كورونا.

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هذا ومن المسموح لحاملي تذاكر سباق أذربيجان لموسم 2020 الذين نقلوا تذاكرهم لسباق 2021 أن يفعلوا ذات الأمر لسباق 2022 من دون تكلفة إضافية.

وتعقيبًا على قرار عدم السماح بحضور الجمهور قال عارف رحيموف المدير التنفيذي لحلبة باكو: "نحن بالطبّع متحمسون لعودة الفورمولا واحد إلى باكو بعد تلك الفترة الصعبة، لكننّا سنفتقد بالتأكيد مشّجعينا الرائعين الذين لطالما لعبوا دورًا حيويًا في جعل السباق مناسبة مميزة عامًا تلو الآخر".

وتابع: "رسالتنا لهم بسيطة ونابعة من القلب: نفتقدكم وسنراكم من جديد!".

وأكمل: "أولويتنا هذا العام هي مواصلة المحافظة على صحة وسلامة جميع العاملين والمشاركين في الحدث، بينما نعمل على تقديم عرض رائع ومثير للمشجّعين حول العالم الذين يشاهدون من المنزل. كما نتوقّع من جديد سباقًا مليئًا بالدراما، السرعات العالية والإثارة عندما تعود الفورمولا واحد إلى باكو للمرة الخامسة هذا الصيف، لذلك رجاءً اجلسوا، استرخوا واستمتعوا بجائزة أذربيجان الكبرى لموسم 2021، وسنراكم جميعًا وجهًا لوجه من جديد في 2022!".

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