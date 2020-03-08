إقامة سباق البحرين للفورمولا واحد من دون حضور جمهور

بعد أيّامٍ من إعلان المملكة عن إيقافها مبيعات التذاكر في ظلّ عملها على تقييم الوضع، أُعلن الآن عن أنّ جميع المشجّعين لن يكونوا قادرين على حضور الحدث المنتظر في 22 مارس/آذار.

وضمن بيانٍ نُشر صباح اليوم الأحد، قالت البحرين أنّ الجولة الثانية من موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد سيتمّ نقلها عبر شاشات التلفاز فحسب.

وجاء في البيان: "بالتواصل مع شركائنا الدوليين وقوات الصحّة الوطنيّة في المملكة، اتّخذت البحرين قرار إقامة جائزة البحرين الكبرى لهذا العام كحدثٍ يقتصر على المشاركين".

وأضاف: "كبلدٍ يستضيف الفورمولا واحد، فإنّ الموازنة بين صحّة وسلامة المشجّعين والمتوجّهين إلى السباق تُمثّل مسؤوليّة ضخمة".

وأكمل: "بالنظر إلى الانتشار المتواصل لفيروس كوفيد-19 بشكلٍ عالمي، فإنّ إقامة حدث رياضي ضخم يكون مفتوحًا للعامة ويسمح للآلاف من المسافرين الدوليين والمشجّعين المحليين بالتفاعل عن قرب ليس بالأمر الصائب في الوقت الحاضر".

ثمّ تابع البيان: "لكن لضمان عدم تأثّر الرياضة، ولا قاعدة المشجّعين الدوليّة، من دون مبرّر، فإنّ عطلة نهاية أسبوع السباق ستمضي قدمًا كحدثٍ تلفزي".

وقالت البحرين أنّ القيود الأكثر صرامة التي فرضتها من أجل الحدّ من انتشار الفيروس في الأسابيع الأخيرة كانت لتذهب سُدى لو زار آلاف المشجّعين السباق.

وواصل البيان بخصوص ذلك: "كانت خطوات البحرين المبكّرة لمنع، وتحديد وعزل الحالات الفرديّة المصابة بفيروس كوفيد-19 ناجحة للغاية حتّى هذه اللحظة".

وأضاف: "تضمّنت المقاربة إجراءات سريعة واستباقيّة لتحديد أولئك المصابين بالفيروس، حيث كانت أغلب الحالات مرتبطة بأولئك المسافرين إلى البلاد عبر الجوّ".

وأكمل: "ساعدت إجراءات عزلٍ كبيرة في زيادة فاعليّة منع انتشار الفيروس، وهو ما كان ليكون من شبه المستحيل الحفاظ عليه لو تمّ المضيّ قدمًا في السباق وفق ما كان مخطّطًا له في البداية".

وأردف: "نعلم كم سيخيب أمل الكثيرين بسبب هذه الأنباء، خاصة أولئك الذين كانوا يُخطّطون للسفر إلى الحدث الذي أصبح حجر زاوية لروزنامة الفورمولا واحد العالميّة، لكنّ السلامة تبقى أولويّتنا القصوى".

وتأتي هذه الخطوة إثر ساعات من إعلان إيطاليا عن وضع عددٍ من أقاليمها الشماليّة تحت الحجر الصحيّ، بما في ذلك منطقة مودينا التي تتموضع فيها فيراري.

لكنّ جولة أستراليا الافتتاحيّة نهاية الأسبوع المقبل من المفترض أن يتمّ المضيّ قدمًا فيها.