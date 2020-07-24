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عودة الفورمولا واحد إلى إيمولا ستكون عبر عطلة نهاية أسبوع من يومين

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عودة الفورمولا واحد إلى إيمولا ستكون عبر عطلة نهاية أسبوع من يومين
24-07-2020

ستكون عودة حلبة إيمولا إلى روزنامة بطولة العالم للفورمولا واحد في أكتوبر/تشرين الأوّل ضمن عطلة نهاية أسبوع من يومين، على الرُغم من أنّه لم يتم بعد تحديد الصيغة والتوقيتات المحددة لهذه الجولة.

كما كان متوقّعًا، فقد أكّد رؤساء الفورمولا واحد اليوم الجمعة تخلّيهم عن خطط إقامة سباقات الفورمولا واحد في قارتَي أمريكا هذا العام، ووضع أحداث إضافية عوضًا عن ذلك على الروزنامة في نوربورغرينغ، بورتيماو وإيمولا.

وستستضيف حلبة نوربورغرينغ جائزة أيفل الكبرى في 11 أكتوبر/تشرين الأوّل، فيما تُقام جائزة البرتغال الكبرى في 25 أكتوبر/تشرين الأوّل وفي نهاية الأسبوع التالية تُقام جائزة إيمليا رومانيا الكبرى في 1 نوفمبر/تشرين الثاني على حلبة إيمولا.

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وفي حين أّنّ المسافة بين حلبتَي بورتيماو في البرتغال وإيمولا الإيطالية تبلغ 2400 كلم، فقد قررت الفورمولا واحد منح الفرق يوم راحة إضافي للسفر، لتُقام جولة إيمولا فقط خلال يومي السبت والأحد.

ومن غير الواضح بعد ماهية الصيغة التي سيتم اعتمادها للتجارب الحرّة والتصفيات، حيث ستتواصل النقاشات في ذلك الجانب مع فيا.

هذا وتتجه الفورمولا واحد كذلك للسماح لعدد محدود من المشجّعين بالحضور في جائزة البرتغال الكبرى، لكن وبينما لن تُملأ الحلبة إلى سعتها الكاملة من الجماهير، إلّا أنّها تأمُل أن يتم السماح بدخول عشرات الآلاف من المشجّعين.

في المقابل، تعني إضافة سباقات نوربورغرينغ، بورتيماو وإيمولا أنّ الفورمولا واحد لديها الآن 13 سباقًا مؤكّدًا لموسم 2020، حيث من المقرر أن يُختتم الموسم في ديسمبر/كانون الأوّل مع جولة من سباقين في البحرين يتبعها السباق الختامي في أبوظبي.

وتلك السباقات وحدها ستكون كافية لتلبّي الحد الأدنى من السباقات البالغ 15 سباقًا الذي تحتاجه الفورمولا واحد لإتمام عقود البث التلفزيوني.

مع ذلك، فما تزال هنالك فرصة بأنّ تتم إضافة أحداث أخرى في آسيا لشهر نوفبمر/تشرين الثاني، إمّا في فيتنام أو ماليزيا.

وإليكم الروزنامة لموسم 2020:

5 يوليو: جائزة النمسا الكبرى

12 يوليو: جائزة شتايرمارك الكبرى

19 يوليو: جائزة المجر الكبرى

2 أغسطس: جائزة بريطانيا الكبرى

9 أغسطس: جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد (سيلفرستون)

16 أغسطس: جائزة إسبانيا الكبرى

30 أغسطس: جائزة بلجيكا الكبرى

6 سبتمبر: جائزة إيطاليا الكبرى

13 سبتمبر: جائزة توسكاني الكبرى (موجيللو)

27 سبتمبر: جائزة روسيا الكبرى

11 أكتوبر: سباق نوربورغرينغ

25 أكتوبر: جائزة البرتغال الكبرى

1 نوفمبر: سباق إيمولا

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