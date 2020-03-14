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فورمولا 1 / أخبار عاجلة

إمكانية إقامة سباقات الفورمولا واحد خلال العطلة الصيفية

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إمكانية إقامة سباقات الفورمولا واحد خلال العطلة الصيفية
14-03-2020

أكدت الفورمولا واحد إن الاستفادة من العطلة الصيفية لتعويض الجولات المؤجلة، هي الطريقة الأمثل للتعامل مع الوضع الاستثنائي لموسم 2020.

تسبب فيروس "كورونا" بإلغاء جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية للموسم، لتعلن البطولة لاحقاً أن الموسم قد ينطلق من جائزة باكو، أي أن السباقات الأربعة الأولى ستُعلق.

لكن، وبالنظر إلى هذا الوضع، فإن الاستفادة من العطلة الصيفية يبدو حلاً منطقياً بالرغم من أن الوضع يتغير بسرعة بين أسبوع وآخر.

ويبدو روس برون المدير الإداري للفورمولا واحد واثقاً من تعديلٍ جيد للروزنامة، بالرغم من أنها على الأغلب ستستعمل شهر أغسطس/آب.

حيث قال في مقابلة حصرية لشبكة "سكاي أف1": "أعتقد أننا وبالاستفادة من العطلة في أغسطس/آب، فسنمنح أنفسنا عدة أسابيع لإقامة سباق. أعتقد أنه يمكننا وضع روزنامة جيدة للغاية لما تبقى من الموسم".

وأكمل: "ستبدو روزنامة مختلفة، لكنا ستضم عدداً جيداً من السباقات الحماسية. لذا، سينطلق الموسم متأخراً، لكنني أعتقد أنه سيكون مثيراً ومشوقاً".

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ويبدو أنّه وفي حال لم ينطلق الموسم حتى شهر مايو/أيار، حينها سيكون من المستبعد تعويض جولات أستراليا، إسبانيا أو موناكو.

وسُئِل برون كذلك حيال مرونة الفرق لمحاولة العودة مجدداً، إضافة إلى احتمالية تواجد ثلاثة سباقات متتالية نتيجة انضغاط الجولات فيما تبقى من الموسم.

فأجاب: "أحد الأمور التي كنا نناقشها هو عطلة نهاية أسبوع بيومين، لذا إن كان بوسعنا إقامة ثلاث جولات متتالية بعطل نهاية أسبوع من يومين فقط، حينها سيكون ذلك احتمالاً وارداً".

وتابع: "أعتقد أن ما نريده من الفرق هذا العام هو المرونة، أعتقد أنهم باتوا على اطلاع حيال كيفية سير الأمور. لأننا بالفعل ضمن ظروف استثنائية للغاية، وعلينا ضمان إكمال موسم يقدم عوائد اقتصادية جيدة للفرق".

واختتم: "بالتأكيد سينطلق الموسم بشكل خافت. أنا واثق أن الفرق ستكون مرنة وستسمح لنا بتنظيم الأمور (وإعادة بعض الجولات الملغاة)".

الشكل المتوقع لروزنامة 2020

7 يونيو - باكو

14 يونيو - كندا

28 يونيو - فرنسا

5 يوليو - النمسا

19 يوليو - بريطانيا

2 أغسطس - بودابست

16 أغسطس - زاندفورت

30 أغسطس - بلجيكا

6 سبتمبر - إيطاليا

20 سبتمبر - سنغافورة

27 سبتمبر - روسيا

11 أكتوبر - اليابان

25 أكتوبر - الولايات المتحدة الأمريكية

1 نوفمبر - المكسيك

7 نوفمبر - البرازيل

22 نوفمبر - الصين

29 نوفمبر - فيتنام

6 ديسمبر - البحرين

13 ديسمبر - أبوظبي

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