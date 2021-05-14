إقامة حصّة تصفيات جائزة بريطانيا الكبرى في المساء

ستكون جائزة بريطانيا الكبرى في يوليو المقبل أوّل جولة تُختبر فيها التصفيات السريعة يوم السبت والتي ستُحدّد ترتيب شبكة انطلاق سباق الأحد.

نتيجة لذلك ستُقام التصفيات الاعتيادية يوم الجمعة وسيتمّ الاقتصار على حصّة تجارب حرّة وحيدة في اليوم الافتتاحيّ.

كما فتح ذلك الباب أمام تغييرات أوسع على الجدول الزمني لمواعيد الحصص، حيث قامت سيلفرستون بتأخير مواعيد كلّ شيء.

إذ لن تنطلق التجارب الحرّة الأولى إلّا عند الساعة الـ 13:30 بتوقيت غرينتش، على أن تنطلق التصفيات على الساعة الـ 17.

وسيُساعد ذلك على زيادة الحضور الجماهيري بالنظر إلى إقامة الحصص بعد نهاية الدوام بالنسبة للمدارس وحتّى الأعمال.

وبالنسبة ليوم السبت فإنّ التجارب الحرّة الثانية ستُقام عند الساعة 11 بتوقيت غرينتش، على أن تنطلق التصفيات السريعة على الساعة 15:30.

أمّا سباق الأحد فسيبدأ على الساعة 14 بتوقيت غرينتش، أي بعد ساعة من موعده الأصلي.