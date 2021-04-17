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إقامة جائزة إسبانيا الكبرى في الفورمولا واحد من دون جمهور

ستُقام جائزة إسبانيا الكبرى الشهر المُقبل في بطولة العالم للفورمولا واحد خلف الأبواب المغلقة من دون حضور الجمهور، وذلك إثر تمديد قيود مواجهة جائحة كورونا من قِبَل السلطات الكتالونية.

إقامة جائزة إسبانيا الكبرى في الفورمولا واحد من دون جمهور

كان منظمو الحدث الذي سيُقام في 5 مايو/أيار يخططون إلى السماح لعدد محدود من المشجعين بحضور الحدث على حلبة برشلونة، لكن السلطات الصحية الكتالونية أعلنت الآن بأنها منعت الجائزة من استقبال المشجعين بسبب القيود التي يشهدها الإقليم حاليًا لمواجهة تفشّي فيروس كورونا.

وقد مددت كتالونيا حزمة إجراءتها الاحترازية الأخيرة، والتي تتضمن غلق حدودها، حتى 26 أبريل/نيسان الجاري على أقل تقدير.

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وكونه لا توجد ضمانة بأنّه سيتم رفع أي من تلك القيود بحلول نهاية أسبوع 7 - 9 مايو/أيار، وبالتالي ليس من الواضح إذا ما سيكون بمقدور المشجعين دخول ومغادرة الإقليم، فقد تمّ إلغاء فكرة استقبال الجماهير في جائزة إسبانيا الكبرى.

وقد جاء في بيان أصدرته الحلبة في ذلك الشأن: "أعلم مكتب الحماية المدنية الكتالوني حلبة برشلونة بأنه لا يُمكن إقامة الجائزة الكبرى تحت الظروف المحددة في بروتوكول وصول المشجع".

وأضاف: "في ظل القيود الحالية، فإنّه من المستحيل التأكّد مما إذا كانت الظروف الصحية المتعلقة بالجائحة في 7، 8 و9 مايو/أيار ستسمح بمزيد من التخفيف في الإجراءات المتبعة، والتي تقيّد كذلك الحركة على مستوى المقاطعات، ما سيعيق بدوره المشجعين من خارج الإقليم من دخول الحلبة".

وأكمل: "وبالنظر إلى ذلك الوضع، فإنّ إدارة الحلبة عمدت إلى إعلام إدارة الفورمولا واحد المحدودة بأنّ جائزة إسبانيا الكبرى لموسم 2021 يجب أن تُقام من دون حضور الجماهير".

جديرٌ بالذكر أنّ منظمي الحدث قد أضافوا بأنهم سيعرضون إعادة ثمن التذاكر لحامليها لسباق 2021.

هذا وكانت الفورمولا واحد تأمُل في بداية 2021 أن تشهد غالبية سباقات الموسم حضور الجماهير بدرجة ما.

لكن وبينما شهدت الجولة الافتتاحية في البحرين حضور المشجعين مما تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كوورنا أو تعافوا من إصابتهم بالفيروس، إلّا أنّ جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع تُقام خلف الأبواب المغلقة كذلك.

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