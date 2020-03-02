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إقامة جائزة أستراليا الكبرى "وفق المخطط" بالرغم من مخاوف كورونا

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إقامة جائزة أستراليا الكبرى "وفق المخطط" بالرغم من مخاوف كورونا
02-03-2020

أكدت شركة جائزة أستراليا الكبرى أنها تتوقع انطلاق مجريات الجولة الافتتاحية لموسم 2020 لسباقات الفورمولا واحد في ألبرت بارك وفق المخطط، بالرغم من المخاوف المتزايدة إزاء وباء كورونا.

جائزة أستراليا الكبرى إحدى الجولات الواقعة تحت تهديد فيروس كورونا، مع مخاوف بتطبيق حظر سفر و/أو تشديد إجراءات الحجر الصحي لبعض فرق الفورمولا واحد المتجهة إلى ملبورن.

وتعتبر إيطاليا البلد الأكثر ترشيحاً لهذه الإجراءات خاصة مع تصاعد حالات الإصابات المؤكدة، ما دفع بالحكومة الفدرالية الأسترالية إلى إعادة تقييم إجراءات السفر خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتمّ التأكيد اليوم على تغيير الإجراءات حيال كوريا الجنوبية وإيطاليا، حيث تمّ حث العاملين في الحقل الطبي أو العناية بكبار العمر، حجر أنفسهم صحياً لمدة 14 يوماً بعد العودة من البلدين السابقين.

مع الإشارة إلى أنّ الصين وإيران، يخضع القادمون منهما إلى حجر صحي لمدة 14 يوماً قبل السماح لهم بالدخول إلى أستراليا.

حيث قال برندون مورفي رئيس القسم الطبي: "في إيطاليا وكوريا الجنوبية، اللتين تحتويان مناطق واسعة تفشى فيها الفيروس لكن تمّ احتواؤها واتخاذ الإجراءات الضرورية، فإن فكرة وضع منع سفر غير مبررة".

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ومع تواصل عمليات الصيانة للحلبة، وإمكانية سفر الأشخاص من إيطاليا إلى أستراليا، فإن شركة جائزة أستراليا الكبرى تتوقع إقامة الحدث وفق المخطط.

حيث قال أندرو ويستاكوت المدير التنفيذي للجائزة: "مسألتا الأمان والصحة في جائزة أستراليا الكبرى تشكلان أولوية قصوى".

وأكمل: "تولي شركة جائزة أستراليا الكبرى الاهتمام الكامل لمسائل الصحة، الأمان والإجراءات الضرورية في كل حدث، وسنواصل العمل بالتعاون مع السلطات الطبية المسؤولة والفروع الحكومية المهتمة بهذه المسائل".

وتابع: "نحن نراقب عن كثب الوضع قبل انطلاق الجائزة، وسنأخذ بكامل توصيات المختصين من بينهم مسؤولو الصحة الوطنية ولجنة الصحة الأسترالية".

واختتم: "أكدت الفورمولا واحد أن جائزة أستراليا الكبرى تسير وفق المتوقع، ونحن نتطلع قدماً للترحيب بالفرق والجمهور في ملبورن".

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