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فورمولا 1 / أخبار

إقامة ثلاث جولات متتالية في الفورمولا واحد "شر لا بد منه" لموسم 2021

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إقامة ثلاث جولات متتالية في الفورمولا واحد "شر لا بد منه" لموسم 2021

تود الفورمولا واحد تفادي إقامة ثلاث جولات متتالية في المستقبل، لكنها أشارت إلى أن هذا سيحصل في موسم 2021 المقبل بشكل استثنائي بسبب جائحة فيروس كورونا.

أشارت الفرق بوضوح إلى أنها لا تحبّذ الجولات الثلاث المتتالية نظراً للضغط الكبير الذي يتعرض له العاملون، لكن روزنامة 2021 تضمّ ثلاثةً منها.

ولعل أصعبها ستكون روسيا، سنغافورة، اليابان، والتي ستمثل تحدياً لوجستياً هائلاً على الفرق.

وشرح ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد أنه وفي حال الرغبة بإتمام روزنامة كاملة، فإن الجولات الثلاثية ستكون شراً لا بدّ منه، وأنها أفضل من عدم إقامة أي سباق الأمر الذي سيهدد وجود الفرق نفسها بسبب التداعيات الاقتصادية الخطيرة.

لكنه أكد رغبة الرياضة بعدم تكرارها، حالما تنتهي جائحة كورونا.

فقال: "بالتأكيد، ذلك أمر حساس وعلينا التعامل معه، لكن علينا ألا ننسى أن هناك أشخاصاً خسروا وظائفهم، وهناك أشخاص يعانون كثيراً، لذا أعتقد أنه من الأفضل وضع الأمور ضمن نصابها".

وأكمل: "أعلم أنه أمر صعب على عائلات جميع العاملين الذي يعملون بجد، لكن بالمقابل، علينا أن نفكر في جميع الأشخاص الذين لم تتح له مثل هذه الفرصة (فرصة العمل في هذه الجائحة)".

وتابع: "على المدى القصير هذا الموسم، هذه هي الطريقة الوحيدة لتفادي أو تقليص عواقب جائحة كورونا قدر الإمكان. لأننا إن أكملنا عدة سباقات في البداية فإن الخطر سيكون أكبر. لذا، كان علينا نقل الجولات إلى النصف الثاني للموسم بسبب الجائحة العالمية".

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بالمقابل، أشار دومينيكالي إلى أن تصميم روزنامة أكثر توازناً سيسمح بتباعد السباقات بشكل أكبر في المستقبل.

فقال: "علينا تقديم روزنامة أكثر توازناً، وآمل أن نفعل هذا العام المقبل. وذلك لأننا نود تفادي تلك الجولات المتتالية قدر المستطاع".

وتابع: "أما في هذا الموسم، سيكون هذا أمراً علينا التأقلم معه، وذلك لمصلحة رياضتنا، إنها الطريقة الوحيدة لتحقيق أهدافنا هذا الموسم".

وأردف: "هناك مناطق أظهرت اهتماماً باستضافة جولات جديدة، من بينها قارة افريقيا، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن الروزنامة ستتوسع أكثر".

واستكمل: "ذلك أمر هام للغاية، لناحية وجود أماكن جديدة وأخرى كلاسيكية. علينا ألا ننسى أننا خسرنا بعض السباقات الأوروبية، والتي أظهرت رغبتها بالعودة مجدداً".

واستطرد: "علينا في المستقبل تحقيق التوازن الصحيح لناحية عدد السباقات، المناطق التي نود إقامتها فيها والتي تهمّ الفرق أو قنوات البثّ، وسائل الإعلام والرعاة وغير ذلك من الأمور".

واختتم: "كذلك، تقديم منتج جيد والذي قد يكون قادراً نظرياً على تقديم عوائد جيدة حتى لو كان عدد الجولات قليلاً. تلك هي المقاربة الصحيحة مع الخيارات الصحيحة. أعتقد أن هذا هو طريقنا الذي نود اتباعه".

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