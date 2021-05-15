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إقامة تجارب غروجان للفورمولا واحد بالرغم من تغيير موعد جائزة فرنسا الكبرى

سيحظى رومان غروجان بتجاربه الوداعيّة للفورمولا واحد مع مرسيدس الشهر المقبل بالرغم من أنّ تغيير موعد جائزة فرنسا الكبرى تسبّب في إلغاء الطلعة الاستعراضيّة.

إقامة تجارب غروجان للفورمولا واحد بالرغم من تغيير موعد جائزة فرنسا الكبرى

كان من المنتظر أن يخوض الفرنسي طلعتَين مع مرسيدس في يونيو المقبل كجزء من ظهوره الأخير المميّز داخل سيارة فورمولا واحد.

وكان من المفترض أن يقود سيارة مرسيدس "دبليو10" ضمن عطلة نهاية أسبوع جائزة فرنسا الكبرى، قبل أن يخوض تجارب كاملة على حلبة بول ريكار في 29 من ذات الشهر.

لكن نتيجة تعديلات الروزنامة بعد إلغاء جائزة تركيا الكبرى، تمّ تقديم موعد جائزة فرنسا الكبرى بأسبوع.

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وسيُقام الحدث الآن في 10 يونيو ليتزامن مع جولة طريق أمريكا للإندي كار التي يُشارك فيها الفرنسي مع فريق دايل كوين ريسينغ.

وأكّد متحدثٌ باسم مرسيدس أنّ تضارب المواعيد يعني عدم القدرة على إقامة الطلعة الاستعراضيّة في فرنسا وفق ما كان مخطّطًا لها.

لكنّ مرسيدس ستمنحه فرصة خوض تجارب كاملة على حلبة بول ريكار في 29 يونيو.

وكان غروجان قد قال في البرنامج الإذاعي الرسمي للفورمولا واحد: "كانت فكرة توتو بالكامل. عندما كنت في المستشفى في البحرين فقد ساعدني أحدهم على فتح التطبيقات في هاتفي كونه لم يكن بوسعي استخدام أيٍ من أصابعي".

وأضاف: "من ثمّ أخبرني أصدقائي بأنّ توتو قال أنّ بوسعي خوض تجارب في سيارة مرسيدس لو لم أعد للمشاركة في سباق أبوظبي. قلت في نفسي: سيكون ذلك رائعًا".

وأكمل: "أحببت الفكرة حينها. لكنّني أردت العودة للمشاركة في أبوظبي إلى أن تأكّد عدم قدرتي على ذلك. عدت إلى منزلي للتعافي ومن ثمّ تلقيت اتصالًا من مرسيدس".

وواصل شرحه بالقول: "قالوا لي: هذه المواعيد التي يُمكننا إقامة التجارب فيها، وسنجري عملية قياس المقعد في هذا الموعد ويُمكنك التدرّب على جهاز المحاكاة كذلك، هل يُناسبك ذلك؟ بالطبع أنا جاهز!"

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