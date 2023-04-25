إقالة مديرة تحرير بسبب مقابلة "عبر الذكاء الصناعي" مع مايكل شوماخر
نشرت صحيفة ألمانية مقابلة غير حقيقية مولّدة عبر الذكاء الصناعي مع بطل العالم سبع مرات الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر، لكن الصحيفة اعتذرت لاحقاً مع إقالة مديرة التحرير نتيجة لذلك.
نشرت صحيفة "دي أكتوال" الألمانية مقالاً مفصلاً ادعت فيه أنه يضم أول مقابلة مع شوماخر منذ حادثة التزلج المؤسفة التي تعرض لها في 2013.
واحتوت صورة الغلاف على صورة شوماخر وهو يبتسم مع عبارة "أول مقابلة". لكن المقالة نفسها كانت مولّدة عبر تقنيات الذكاء الصناعي مع عبارة "إنها تبدو حقيقية بشكل خادع".
وهذا ما أزعج عائلة شوماخر التي هددت برفع دعوى قضائية ضد الصحيفة.
لكن سرعان ما ردّت الشركة الناشرة عبر إقالة مديرة التحرير آن هوفمان من منصبها، ومن ثم إصدار اعتذار لعائلة شوماخر.
حيث جاء في تصريح من قبل المديرة الإدارية: "المقالة المضللة وغير الصحيحة لم يكن يجب أن تُنشر".
وجاء كذلك: "هذه ليست أسلوباً يرقى للمعايير الصحفية التي نتوقعها نحن وقراؤنا كذلك".
وأكد البيان أنه ونتيجة "لنشر هذه المقالة، فإنه ستكون هناك عواقب مباشرة. حيث ستتم إقالة آن هوفمان مديرة التحرير منذ 2009، من منصبها مباشرة".
وتحافظ عائلة شوماخر على إطار شديد من السرية يحيط بحالة البارون الأحمر منذ حادثته المؤسفة في 2013 أثناء رحلة تزلج في جبال الألب الفرنسية، والتي تعرض بسببها لأذية دماغية.
وبات شوماخر بعمر 54 عاماً الآن، حيث يواصل التعافي من آثار الحادثة في منزله في سويسرا لكنه لم يظهر علناً على الإطلاق، حيث لا يتواصل معه إلا أقرب أصدقاء العائلة فقط.
ولعل النظرة الوحيدة على حياة شوماخر جاءت من وثائقي نتفليكس عن البطل الألماني بعنوان "شوماخر"، والذي بُث عام 2021 وضم مقابلات من أفراد عائلته، ومنهم زوجته كورينا وابنه ميك.
حيث قالت زوجته: "نحن نعيش معاً في نفس المنزل. نقدم العلاج ونقوم بكل ما بوسعنا لجعل مايكل أفضل وضمان راحته وتقدم الإحساس بوجود عائلتنا حوله وترابطنا معه".
وأكملت: "نحن نحاول المضيّ قدماً للأمام كعائلة، وفق الطريقة التي أحبّها ويحبّها مايكل. ونحن نواصل حياتنا".
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