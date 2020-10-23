إفلات فيرشتابن وسترول من العقوبة بعد حادثتهما في التجارب الحرّة

اعتبر المراقبون أنّه كان بوسع كلٍ من السائقين المساعدة على تفادي الحادث الذي تسبّب في توقّف سيارة سترول على المنطقة الحصويّة، وأنّ اللوم "لا يقع في أغلبه أو كلّه على سائقٍ واحد".

وكانت الحادثة قد وقعت بعد أن تجاوز سترول منافسه فيرشتابن قرب نهاية لفّته السريعة. وكسب الهولندي عامل السحب خلف سيارة ريسينغ بوينت وتحرّك إلى اليمين في محاولة لتجاوزها عند المنعطف الأوّل، لكنّه لم يكن يعلم بأنّه طُلب من سترول إكمال محاولة سريعة ثانية مباشرة.

وانعطف سترول بشكلٍ طبيعيّ عند المنعطف الأوّل ما كان يعني احتكاكه بالإطار الأماميّ الأيسر لسيارة فيرشتابن.

وأكّدت المحادثات اللاسلكيّة لفريق ريسينغ بوينت أنّه طُلب من سترول "مواصلة الضغط" عندما بدأ محاولته السريعة الثانية. وبعد أن توقّفت سيارته على المنطقة الحصويّة، أخبر الكندي فريقه بأنّه لم يرَ أيّ سيارة أخرى قبل الحادثة.

وكان كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل قد دافع عن سائقه في حديثه إلى قناة "سكاي سبورت"، بالرغم من أنّه اعترف بأنّ ما حدث يقع مناصفة عليهما.

وقال حيال ذلك: "عليكم العودة إلى اللفّة السابقة، كان لانس في المنعطف الأخير وسمح له ماكس بتجاوزه كونه أراد الاستفادة من عامل السحب. افترض بأنّ لانس بصدد إكمال لفّته ولم يكن يعلم بأنّه سيبدأ لفّة ثانية".

وأضاف: "أعتقد بأنّه بالنظر إلى الواقعة، فإنّ لكلٍ منهما دورًا في ما حدث. سأقول بأنّ ماكس افترض بأنّ سترول سيُخفّف سرعته، لم يعلم بأنّه سيُكمل لفّة ثانية".

وأكمل: "وشاهدنا لانس ينظر إلى شاشة مقوده، وربّما لم يكن يعلم بوجود ماكس هناك. أعتقد بأنّ اللوم يقع مناصفة عليهما".