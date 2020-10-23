فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
التجارب الحرّة الثالثة خلال
15 ساعات
:
34 دقيقة
:
40 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

إفلات فيرشتابن وسترول من العقوبة بعد حادثتهما في التجارب الحرّة

المشاركات
التعليقات
إفلات فيرشتابن وسترول من العقوبة بعد حادثتهما في التجارب الحرّة
من قبل:

أفلت ماكس فيرشتابن ولانس سترول من العقوبة بعد مراجعة مراقبي جائزة البرتغال الكبرى للفورمولا واحد لحادثتهما خلال التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو.

اعتبر المراقبون أنّه كان بوسع كلٍ من السائقين المساعدة على تفادي الحادث الذي تسبّب في توقّف سيارة سترول على المنطقة الحصويّة، وأنّ اللوم "لا يقع في أغلبه أو كلّه على سائقٍ واحد".

وكانت الحادثة قد وقعت بعد أن تجاوز سترول منافسه فيرشتابن قرب نهاية لفّته السريعة. وكسب الهولندي عامل السحب خلف سيارة ريسينغ بوينت وتحرّك إلى اليمين في محاولة لتجاوزها عند المنعطف الأوّل، لكنّه لم يكن يعلم بأنّه طُلب من سترول إكمال محاولة سريعة ثانية مباشرة.

وانعطف سترول بشكلٍ طبيعيّ عند المنعطف الأوّل ما كان يعني احتكاكه بالإطار الأماميّ الأيسر لسيارة فيرشتابن.

اقرأ أيضاً:

وأكّدت المحادثات اللاسلكيّة لفريق ريسينغ بوينت أنّه طُلب من سترول "مواصلة الضغط" عندما بدأ محاولته السريعة الثانية. وبعد أن توقّفت سيارته على المنطقة الحصويّة، أخبر الكندي فريقه بأنّه لم يرَ أيّ سيارة أخرى قبل الحادثة.

وكان كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل قد دافع عن سائقه في حديثه إلى قناة "سكاي سبورت"، بالرغم من أنّه اعترف بأنّ ما حدث يقع مناصفة عليهما.

وقال حيال ذلك: "عليكم العودة إلى اللفّة السابقة، كان لانس في المنعطف الأخير وسمح له ماكس بتجاوزه كونه أراد الاستفادة من عامل السحب. افترض بأنّ لانس بصدد إكمال لفّته ولم يكن يعلم بأنّه سيبدأ لفّة ثانية".

وأضاف: "أعتقد بأنّه بالنظر إلى الواقعة، فإنّ لكلٍ منهما دورًا في ما حدث. سأقول بأنّ ماكس افترض بأنّ سترول سيُخفّف سرعته، لم يعلم بأنّه سيُكمل لفّة ثانية".

وأكمل: "وشاهدنا لانس ينظر إلى شاشة مقوده، وربّما لم يكن يعلم بوجود ماكس هناك. أعتقد بأنّ اللوم يقع مناصفة عليهما".

فيرشتابن: "ليست مشكلتي" أن الناس تستاء من الألفاظ الانفعالية عبر اللاسلكي

المقال السابق

فيرشتابن: "ليست مشكلتي" أن الناس تستاء من الألفاظ الانفعالية عبر اللاسلكي

المقال التالي

هاميلتون: سيارتي بدت "مروّعة" في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو

هاميلتون: سيارتي بدت "مروّعة" في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن: "ليست مشكلتي" أن الناس تستاء من الألفاظ الانفعالية عبر اللاسلكي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: "ليست مشكلتي" أن الناس تستاء من الألفاظ الانفعالية عبر اللاسلكي

هاميلتون: سيارتي بدت "مروّعة" في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: سيارتي بدت "مروّعة" في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو

هاميلتون: عقدٌ جديد مع مرسيدس مجرد شكليات "على الأغلب"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: عقدٌ جديد مع مرسيدس مجرد شكليات "على الأغلب"

إفلات فيرشتابن وسترول من العقوبة بعد حادثتهما في التجارب الحرّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

إفلات فيرشتابن وسترول من العقوبة بعد حادثتهما في التجارب الحرّة

بوتاس في صدارة التجارب الثانية وحادثٌ بين فيرشتابن وسترول في البرتغال
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

بوتاس في صدارة التجارب الثانية وحادثٌ بين فيرشتابن وسترول في البرتغال

إصابة فالنتينو روسي بفيروس كورونا وغيابه عن جولة أراغون
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

إصابة فالنتينو روسي بفيروس كورونا وغيابه عن جولة أراغون

ويليامز ترفض تأكيد بقاء كلا سائقَيها راسل ولاتيفي لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ويليامز ترفض تأكيد بقاء كلا سائقَيها راسل ولاتيفي لموسم 2021

مواعيد عرض جائزة البرتغال الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة البرتغال الكبرى 2020

أحدث الأخبار

هاميلتون: سيارتي بدت "مروّعة" في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: سيارتي بدت "مروّعة" في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو

إفلات فيرشتابن وسترول من العقوبة بعد حادثتهما في التجارب الحرّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

إفلات فيرشتابن وسترول من العقوبة بعد حادثتهما في التجارب الحرّة

فيرشتابن: "ليست مشكلتي" أن الناس تستاء من الألفاظ الانفعالية عبر اللاسلكي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: "ليست مشكلتي" أن الناس تستاء من الألفاظ الانفعالية عبر اللاسلكي

استدعاء فيرشتابن وسترول للمثول أمام المراقبين إثر حادثتهما في تجارب بورتيماو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

استدعاء فيرشتابن وسترول للمثول أمام المراقبين إثر حادثتهما في تجارب بورتيماو

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن: "ليست مشكلتي" أن الناس تستاء من الألفاظ الانفعالية عبر اللاسلكي

2
فورمولا 1

هاميلتون: سيارتي بدت "مروّعة" في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو

28د
3
فورمولا 1

هاميلتون: عقدٌ جديد مع مرسيدس مجرد شكليات "على الأغلب"

4
فورمولا 1

إفلات فيرشتابن وسترول من العقوبة بعد حادثتهما في التجارب الحرّة

46د
5
فورمولا 1

بوتاس في صدارة التجارب الثانية وحادثٌ بين فيرشتابن وسترول في البرتغال

أحدث الأخبار

هاميلتون: سيارتي بدت "مروّعة" في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو
فورمولا 1

هاميلتون: سيارتي بدت "مروّعة" في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو

إفلات فيرشتابن وسترول من العقوبة بعد حادثتهما في التجارب الحرّة
فورمولا 1

إفلات فيرشتابن وسترول من العقوبة بعد حادثتهما في التجارب الحرّة

فيرشتابن: "ليست مشكلتي" أن الناس تستاء من الألفاظ الانفعالية عبر اللاسلكي
فورمولا 1

فيرشتابن: "ليست مشكلتي" أن الناس تستاء من الألفاظ الانفعالية عبر اللاسلكي

استدعاء فيرشتابن وسترول للمثول أمام المراقبين إثر حادثتهما في تجارب بورتيماو
فورمولا 1

استدعاء فيرشتابن وسترول للمثول أمام المراقبين إثر حادثتهما في تجارب بورتيماو

بوتاس في صدارة التجارب الثانية وحادثٌ بين فيرشتابن وسترول في البرتغال
فورمولا 1

بوتاس في صدارة التجارب الثانية وحادثٌ بين فيرشتابن وسترول في البرتغال

أحدث ملفات الفيديو

فريق هاس يتخلى عن سائقيه ماغنوسن وغروجان 02:39
فورمولا 1

فريق هاس يتخلى عن سائقيه ماغنوسن وغروجان

أصغر السائقين الفائزين بسباقات الفورمولا واحد 02:53
فورمولا 1

أصغر السائقين الفائزين بسباقات الفورمولا واحد

جانح سيارة ريد بُل الأمامي  00:55
فورمولا 1

جانح سيارة ريد بُل الأمامي 

أجمل اللحظات من جائزة البرتغال الكبرى في الفورمولا واحد 04:56
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة البرتغال الكبرى في الفورمولا واحد

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: بورتيماو 01:45
فورمولا 1

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: بورتيماو

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.