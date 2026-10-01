مع إضافة وحدة طاقة خامسة إلى حصته، سينطلق السائق الشاب أرفيد ليندبلاد من آخر شبكة الانطلاق في السباق المقام على حلبة سيبانغ الدولية.

وبموجب قوانين الفورمولا 1، توجد حدود معينة لعدد مكونات وحدة الطاقة التي يُسمح للسائقين باستخدامها طوال الموسم. وتشمل هذه الحدود أربعة محركات احتراق داخلي وأربعة شواحن توربينية وأربع مجموعات عادم. وتُطبق حدود استخدام مختلفة على مكونات وحدة الطاقة الأخرى.

وفي حال استخدم السائق مكونًا يتجاوز العدد المسموح به للمرة الأولى خلال الموسم، تُفرض عليه عقوبة تراجع عشرة مراكز على شبكة الانطلاق. وتُفرض عقوبة تراجع خمسة مراكز عن كل مخالفة لاحقة باستخدام مكون جديد من النوع نفسه.

وإذا بلغ إجمالي عقوبات التراجع على شبكة الانطلاق التي يتلقاها السائق 15 مركزًا أو أكثر خلال عطلة نهاية أسبوع سباق معينة، فإنه يُرسل تلقائيًا إلى آخر شبكة الانطلاق.

وقبل عطلة نهاية هذا الأسبوع، لم يكن ليندبلاد قد تلقى أية عقوبات على شبكة الانطلاق مرتبطة بوحدة الطاقة خلال هذا الموسم.