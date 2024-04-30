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إعلان رحيل أدريان نيوي عن ريد بُل بات وشيكًا

من المتوقّع أن يكون رحيل أدريان نيوي عن صفوف ريد بُل وشيكًا، حيث أشارت مصادر إلى أن الإعلان عن ذلك قد يأتي قُبيل جائزة ميامي الكبرى.

أدريان نيوي، ريد بُل رايسينغ

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

أوردت صحيفة أوتو موتور أوند سبورت الألمانية الأسبوع الماضي بأن نيوي سيغادر صفوف الفريق النمساوي، وذلك بعد أن صرّح لزملائه بأنه لم يعد سعيدًا ببيئة العمل هناك.

وبعد محادثات مع الفريق، من المعلوم بأنه تقدم رسميًا باستقالته وسيكون التركيز الآن على شروط مغادرته.

ومن المتوقع صدور بيان رسمي من ريد بُل رايسينغ قريبًا جدًا، على الأرجح قبل انطلاق جائزة ميامي الكبرى.

وبينما لم تنكشف بعد تفاصيل ذلك الانفصال، إلا أنه من المتوقّع أن يظل نيوي في دوره في الوقت الحالي قبل مغادرة ريد بُل في بداية موسم 2025 على أبعد تقدير.

هذا ومن المعلوم كذلك بأن نيوي قد بلّغ أسباب قراره ضمن خطاب داخلي أرسله للفريق.

ويُعتقد بأن العامل الحاسم في قرار نيوي كان العلاقة المتصدعة مع مدير الفريق كريستيان هورنر، وذلك في أعقاب صراع القوى الذي حصل في وقت سابق من هذا العام بعد الاتهامات التي وجهت له من قبل إحدى الموظفات.

جديرٌ بالذكر أنه من غير المعلوم بعد ما سيفعله نيوي بعد مغادرته ريد بُل، لكن يبدو بأن هنالك 5 خيارات أمامه: مرسيدس، أستون مارتن، مكلارين، فيراري أو اعتزال الفورمولا 1.

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