إعجاب كبير من جماهير الفورمولا 1 بحذاء فيرستابن المزين بالورود بعد فوزه في سنغافورة
كشف بطل العالم أربع مرات عن حذاء سباق خاص قبل عطلة نهاية الأسبوع في مارينا باي، وتمكن لاحقًا من كسر العقدة في سنغافورة مرتديًا إياه.
ماكس فيرستابن، ريد بُل
وصل ماكس فيرستابن إلى جائزة سنغافورة الكبرى مرتديًا حذاء سباق جديدًا، وغادرها محققًا انتصارًا سعى إليه لسنوات.
ونشر حساب "فيرستابن.كوم" على إنستغرام صورة للحذاء قبل عطلة نهاية الأسبوع. ويتميز التصميم بقاعدة باللون الأزرق الداكن، تتخللها نقوش زهرية وردية، إلى جانب شعاري ريد بُل وأوراكل الموجودين على تجهيزاته المعتادة. وحصد المنشور ما يقارب 50 ألف إعجاب، في رقم لافت للغاية.
وسارع المشجعون إلى التدقيق في التفاصيل الدقيقة للتصميم. وتساءل عدد منهم عما إذا كانت الزهرة تشبه الكركديه، الزهرة الوطنية لماليزيا، بدلًا من الأوركيد، الزهرة الوطنية لسنغافورة. وكانت الفورمولا 1 قد تواجدت في سيبانغ خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة، حيث أُقيمت جائزة البحرين الكبرى بعد نقل موعدها ومكانها، وتمكن فيرستابن من الفوز بها.
شارل لوكلير، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
ورغم أن التصميم يلفت الأنظار، فإن أحذية السباق تُعد جزءًا عمليًا من تجهيزات السائق. إذ يجب أن تستوفي معايير الاتحاد الدولي للسيارات المتعلقة بمقاومة الحريق، كما تُصنع بنعال رقيقة حتى يتمكن السائقون من الإحساس بالدواسات بدقة.
وهذا يعني أن خيارات تخصيصها تقتصر فعليًا على تغيير الألوان والتصاميم، لكن ذلك لا يمنع فيرستابن عادةً من ابتكار أحذية مميزة. وكما تساءل أحد المشجعين في تعليق على المنشور: "هل يرتدي أحذية عادية يومًا ما؟"
ومهما كان مصدر الإلهام وراء التصميم، فقد أثبت الحذاء أنه يجلب الحظ.
كانت سنغافورة واحدة من الحلبات القليلة التي استعصت على فيرستابن. ففي عام 2023، تأهل في المركز الحادي عشر وأنهى سباق مارينا باي خامسًا، بينما حقق كارلوس ساينز الفوز لصالح فيراري، في السباق الوحيد الذي خسرته ريد بُل طوال الموسم. وفي العام الماضي، أنهى السباق في المركز الثاني خلف جورج راسل.
أما هذه المرة، فقد سارت الأمور على نحو مثالي. إذ فاز فيرستابن بالسباق القصير يوم السبت، الذي تأخر بسبب الأمطار الغزيرة وشهد حادثًا لجورج راسل واصطدامًا بين سيارتي مكلارين. وبعد ذلك، انتزع أول مركز انطلاق أول له في سباق الجائزة الكبرى على حلبة مارينا باي، وحافظ على هدوئه وسط الحرارة يوم الأحد، مقدمًا عرضًا مهيمنًا.
وتصدر فيرستابن السباق يوم الأحد من البداية إلى النهاية، متفوقًا على شارل لوكلير سائق فيراري بفارق 7.335 ثانية، فيما حل كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس ثالثًا.
وجاء الفوز أيضًا في المشاركة رقم 250 لفيرستابن في سباقات الجائزة الكبرى. وكان الانتصار رقم 73 في مسيرته، والثاني على التوالي بعد فوزه في سيبانغ، كما منح ريد بُل فوزها الأول في سنغافورة منذ عام 2022.
"لقد استغرق الأمر بعض الوقت، لكنني أعتقد أن هذا السباق كان جيدًا جدًا. أعني، نعم، كانت لدينا السرعة عندما احتجنا إليها باستخدام الإطارات اللينة والمتوسطة، رغم أنني أعتقد أن الإطارات المتوسطة كانت أصعب قليلًا على الجميع، لكن الأمور سارت على ما يرام، ولذلك أنا سعيد جدًا بالفوز هنا".
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