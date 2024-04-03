إعادة هيكلة القسم التقني لدى مكلارين بخروج سانشيز بعد 3 أشهر

انضم سانشيز إلى مكلارين قادماً من فيراري بعد سلسلة من التوظيفات ضمن القسم الهندسي للفريق، لكن سرعان ما بدا أن مهامه كمدير تقني مسؤول عن التصميم والأداء "لا تتوافق" مع ما تم الاتفاق عليه سابقاً.

وسيستلم ستيلا مهام سانشيز، أثناء بحث الفريق عن بديل مناسب.

وضمن بيان قصير، أكد ستيلا امتنان الفريق لخدمات سانشيز خلال الفترة القصيرة التي عمل فيها، لكن أشار إلى أن العمل الأولي لم يعكس النتائج المرجوّة.

حيث قال: "بعد نقاش بنّاء مع دايفيد سانشيز وقيادة الفريق، تم الخروج باتفاق مشترك بخروج دايفيد من الفريق وترك منصبه".

وأكمل: "بعد مراجعة مشتركة، بات واضحاً أن الدور والمسؤوليات والطموحات المعقودة على منصب دايفيد لم تتوافق مع توقعاتنا حين وافق على الانضمام إلينا في فبراير 2023".

وأضاف: "بسبب عدم التوافق، تم الاتفاق بيني وبين دايفيد على أن الحل الأفضل هو فضّ العمل، وذلك للسماح له بالسعي وراء فرص أخرى تسمح له بالاستفادة الكاملة من مهاراته المثيرة للإعجاب".

وأكمل: "نحن نثمّن عالياً القيمة التي جلبتها مساهمات دايفيد خلال الفترة القصيرة نسبياً له معنا، ونتمنى له الأفضل في مسيرته".

رحيل ساينز يعني البدء بعدة تغييرات، حيث بات روب مارشل - مهندس ريد بُل السابق - الآن في مركز المدير التقني الهندسي، بينما بقي بيتر برودروموس كمدير تقني لقسم الانسيابية.