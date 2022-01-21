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إعادة تعبيد حلبة الأمريكيّتين بعد تذمّر الفورمولا واحد والموتو جي بي

تخضع حلبة الأمريكيّتين لعمليّة إعادة تعبيد جديدة كجزء من محاولاتها لمعالجة مشاكل المطبّات التي حضرت بقوّة في الأعوام الأخيرة.

إعادة تعبيد حلبة الأمريكيّتين بعد تذمّر الفورمولا واحد والموتو جي بي

تواصلت مشكلة المطبّات على حلبة أوستن، وهو ما تسبّب في الكثير من الانتقادات من قبل سائقي الفورمولا واحد ودرّاجي الموتو جي بي.

وسارع درّاجو الموتو جي بي للتعبير عن مخاوفهم لدى عودة الموتو جي بي إلى حلبة الأمريكيّتين في الموسم الماضي، حيث وصفها فابيو كورتارارو بطل العام الماضي بـ "المهزلة".

وقال الفرنسي الشاب حينها: "إنّها تقريبًا حلبة أستخدمها للتدرّب بدرّاجة الموتوكروس، لكنّها أسرع بكثير وبدرّاجة موتو جي بي. إنّها سيّئة حقًا. لا يُمكنني أن أتخيّل أنّنا طالبنا بإعادة تعبيدها قبل ثلاثة أعوام، وقد أصبحت أكثر سوءًا".

وأردف: "بالكاد هي مقبولة للتسابق عليها، لا أعلم ما يُمكنني قوله. لكنّها مهزلة. ليست حلبة موتو جي بي بالنسبة لي. خوض لفّة واحدة هنا مقبول، لكنّ إكمال 20 لفّة سيتسبّب في وقوع بعض الحوادث السيّئة".

وأكمل: "ترون الكثير من الدرّاجات ترتجّ عند المنعطف العاشر. المشكلة هي أنّ المطبّات في أسوأ المواقع، لأنّه لو كانت المطبّات في المنعطفات 1، و11 و12 فلا بأس بذلك فهي منعطفات بطيئة".

وواصل شرحه بالقول: "لكنّ المنعطفات 2، و3 و10 هي أسوأ منعطفات يُمكن أن تتواجد فيها مطبّات".

وكان بوبي إبشتاين المسؤول عن الحلبة قد قال لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بعد مشاكل حدث الفورمولا واحد في 2019 أنّ الأمطار الغزيرة في 2015 ساهمت في تفاقم المشكلة.

لكنّ البعض شكّك في جودة أعمال البناء الأصليّة والتصليحات التي تلتها.

وكانت هناك محاولات للتخلّص من المطبّات في الأعوام الأخيرة. وقام القائمون على الحلبة بإعادة تعبيد المنعطفين الأوّل والتاسع والخطّ المستقيم الخلفي قبيل موسم 2020.

أمّا الأعمال الأخيرة فقد تركّزت حول المنعطفات 2، 10، 12، 13، 14، 15 و16.

وجاء في بيانٍ من الحلبة: "تعاقدت حلبة الأمريكيّتين مع مستشارين لمراجعة تصاميم الأسفلت وتشخيص الأجزاء التي تحتاج لإعادة تعبيد".

وأضاف: "استخدم جهاز رادار لاختراق الأرض ومعدّات تخطيط ليزري وبرمجيّات لصنع خارطة للحلبة وتحديد التصليحات المختلفة الضروريّة".

وأكمل: "عملت حلبة الأمريكيّتين بناءً على ذلك على إعادة تعبيد المنطقة بين المنعطفين 12 و16، وبناء منصّة أسمنتيّة لتعزيز المناطق عند المنعطفين 2 و10".

وأردف: "فضلًا عن ذلك، فقد عملت الحلبة مع المتعاقدين لضمان أنّ الأسفلت الجديد والأسس الأسمنتيّة متساوية، من أجل توفير الحلبة المثلى للسباقات والأحداث المقبلة".

ومن المنتظر أن تستضيف الحلبة سباقات الموتو جي بي في أبريل المقبل، ومن ثمّ الفورمولا واحد لاحقًا قرب نهاية العام في أكتوبر.

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