إعادة استدعاء مرسيدس للاستماع بعد احتجاج ريد بُل على خرق هاميلتون للأعلام الصفراء

استدعت "فيا" هاميلتون وممثّل فريقه بالأمس للاستماع بشأن إمكانيّة خرقه لقوانين الأعلام الصفراء خلال القسم الثالث من التجارب التأهيليّة.

وكان زميله فالتيري بوتاس قد خرج عن المسار عند المنعطف الخامس وهو ما تسبّب في رفع الأعلام الصفراء التحذيريّة في الوقت الذي كان فيه هاميلتون خلفه ببضع ثوانٍ.

وواصل هاميلتون الضغط، حيث جاء في قرار المراقبين لاحقًا أنّ هاميلتون تلقى إشارات متضاربة عبر إظهار الألواح الضوئيّة لعلمٍ أخضر بينما كان المارشلز يُلوّحون بالأعلام الصفراء.

لكنّ المراقبين نشروا الآن مذكّرة استدعاء لممثّل فريق مرسيدس للمثول أمامهم من جديد بعد أن شكّك فريق ريد بُل في عدم توجيه أيّ عقوبة للبريطاني، وسعيه لتسليط عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق على هاميلتون.

وسيتعيّن على المراقبين اتّخاذ قرار سريع بالنظر إلى اقتراب موعد انطلاق السباق.

وتحتاج الفرق لتقديم أدلّة جديدة في حال أرادت مراجعة المراقبين للقرار.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ ريد بُل تقدّمت ببعض أدلّة الفيديو التي توفّر بعض المعلومات الإضافيّة.