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فورمولا 1

إطلاق محاكي ريد بُل آر.بي19 بسعر ضخم

كشفت ريد بُل عن المحاكي الخاص آر.بي19، المقدّم خصيصاً لعشاق ومحترفي سباقات المحاكاة بسعر ضخم للغاية.

تصميم المحاكي

كشفت ريد بُل أخيراً عن المحاكي الخاص بها آر.بي19، والموجه لعشاق الفورمولا واحد، إضافة لسيارتي عرض آربي.18 وآربي19.

وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها ريد بُل سيارة للعرض وتتيحها للشراء.

وتهدف Memento Exclusives بالتعاون مع ريد بُل لتقديم تجربة فورمولا واحد مذهلة بأكثر طريقة واقعية ممكنة، عبر هذا المحاكي، الذي يبلغ ثمنه 134,000 دولار أمريكي.

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Fotoğraf: F1 Authentics/Memento

حيث قال باري غو، المؤسس والمدير التنفيذي لدى Memento Exclusives: "بسرنا تقديم محاكيات أوراكل ريد بُل ريسينغ وسيارتا العرض، للجميع".

وأكمل: "باتت آر.بي19 السيارة الأكثر نجاحاً في تاريخ الفورمولا واحد".

وتابع: "حيث فازت بلقبي السائقين والمصنعين وكسرت العديد من الأرقام القياسية".

وأردف: "إنها لحظة رائعة في تاريخ شركتنا، أن نجلب هذه السيارة للمتابعين بأكثر طريقة واقعية ممكنة".

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