إطلاق سيارة أستون مارتن لموسم 2021

سيشهد الموسم الجاري عودة "أستون مارتن" إلى الفئة الأولى من جديد بعد تعديلات طرأت على الاسم السابق لفريق "ريسينغ بوينت" ضمن قرارات استراتيجيّة جديدة للعلامة البريطانية.

وسبق لأستون مارتن المشاركة ضمن منافسات سباقات الفورمولا واحد سابقًا خلال عامي 1959 و1960في عدّة جولات، إلّا أنها لم تفلح بتسجيل أيّة نقطة لتنسحب من البطولة بعد ذلك، وتُركّز جهودها على المشاركة في السباقات الأخرى ومن ضمنها سباق لومان 24 ساعة الشهير.

وعادت أستون مارتن إلى الفورمولا واحد خلال الأعوام الأخيرة ولكن من بوابة شراكة استراتيجية ومالية مع ريد بُل، وبعد استحواذ لورانس سترول على فريق ريسينغ بوينت في صيف 2018، قرّر تغيير اسم الفريق إلى "أستون مارتن" بدءًا من الموسم الحالي.

وتعاقد الفريق مع بطل العالم أربع مرات وسائق فيراري السابق سيباستيان فيتيل ليقود مع الفريق، حيث سيزامل لانس سترول الذي قدّم العام الماضي أفضل مواسمه في البطولة حتى الآن.

تفاصيل سيارة أستون مارتن 1 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 2 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 3 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 4 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 5 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 6 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 7 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021 8 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021 9 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021 10 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021 11 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021 12 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021 13 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021 14 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021 15 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021 16 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021 17 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021 18 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021 19 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021 20 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021 21 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021 22 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021 23 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021 24 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021 25 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021 26 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021 27 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021 28 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021 29 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ سيباستيان فيتيل، أستون مارتن 30 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ سيباستيان فيتيل، أستون مارتن 31 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ سيباستيان فيتيل، أستون مارتن 32 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ سيباستيان فيتيل، أستون مارتن 33 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ سيباستيان فيتيل، أستون مارتن 34 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ لانس سترول، أستون مارتن 35 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ لانس سترول، أستون مارتن 36 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ لانس سترول، أستون مارتن 37 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ لانس سترول، أستون مارتن 38 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ لانس سترول، أستون مارتن 39 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ لانس سترول، أستون مارتن 40 / 40 الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ