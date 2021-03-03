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إطلاق سيارة أستون مارتن لموسم 2021

من قبل:
, رئيس التحرير

كشف فريق أستون مارتن عن سيارته لموسم 2021 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد والتي سيقودها الوافد الجديد إلى الفريق الألماني سيباستيان فيتيل وزميله الكندي لانس سترول.

إطلاق سيارة أستون مارتن لموسم 2021

سيشهد الموسم الجاري عودة "أستون مارتن" إلى الفئة الأولى من جديد بعد تعديلات طرأت على الاسم السابق لفريق "ريسينغ بوينت" ضمن قرارات استراتيجيّة جديدة للعلامة البريطانية.

وسبق لأستون مارتن المشاركة ضمن منافسات سباقات الفورمولا واحد سابقًا خلال عامي 1959 و1960في عدّة جولات، إلّا أنها لم تفلح بتسجيل أيّة نقطة لتنسحب من البطولة بعد ذلك، وتُركّز جهودها على المشاركة في السباقات الأخرى ومن ضمنها سباق لومان 24 ساعة الشهير.

وعادت أستون مارتن إلى الفورمولا واحد خلال الأعوام الأخيرة ولكن من بوابة شراكة استراتيجية ومالية مع ريد بُل، وبعد استحواذ لورانس سترول على فريق ريسينغ بوينت في صيف 2018، قرّر تغيير اسم الفريق إلى "أستون مارتن" بدءًا من الموسم الحالي.

وتعاقد الفريق مع بطل العالم أربع مرات وسائق فيراري السابق سيباستيان فيتيل ليقود مع الفريق، حيث سيزامل لانس سترول الذي قدّم العام الماضي أفضل مواسمه في البطولة حتى الآن.

تفاصيل سيارة أستون مارتن

تفاصيل سيارة أستون مارتن
1/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن

تفاصيل سيارة أستون مارتن
2/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن

تفاصيل سيارة أستون مارتن
3/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن

تفاصيل سيارة أستون مارتن
4/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن

تفاصيل سيارة أستون مارتن
5/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن

تفاصيل سيارة أستون مارتن
6/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن

تفاصيل سيارة أستون مارتن
7/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
8/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
9/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
10/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
11/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
12/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
13/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
14/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
15/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
16/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
17/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
18/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
19/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
20/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
21/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
22/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
23/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
24/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
25/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
26/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
27/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
28/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021

تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
29/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن
30/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن
31/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن
32/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن
33/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن
34/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

لانس سترول، أستون مارتن

لانس سترول، أستون مارتن
35/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

لانس سترول، أستون مارتن

لانس سترول، أستون مارتن
36/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

لانس سترول، أستون مارتن

لانس سترول، أستون مارتن
37/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

لانس سترول، أستون مارتن

لانس سترول، أستون مارتن
38/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

لانس سترول، أستون مارتن

لانس سترول، أستون مارتن
39/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

لانس سترول، أستون مارتن

لانس سترول، أستون مارتن
40/40

الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

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بث مباشر: حدث إطلاق سيارة أستون مارتن في الفورمولا واحد لموسم 2021

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الكاتب خضر الراوي

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