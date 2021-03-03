إطلاق سيارة أستون مارتن لموسم 2021
كشف فريق أستون مارتن عن سيارته لموسم 2021 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد والتي سيقودها الوافد الجديد إلى الفريق الألماني سيباستيان فيتيل وزميله الكندي لانس سترول.
سيشهد الموسم الجاري عودة "أستون مارتن" إلى الفئة الأولى من جديد بعد تعديلات طرأت على الاسم السابق لفريق "ريسينغ بوينت" ضمن قرارات استراتيجيّة جديدة للعلامة البريطانية.
وسبق لأستون مارتن المشاركة ضمن منافسات سباقات الفورمولا واحد سابقًا خلال عامي 1959 و1960في عدّة جولات، إلّا أنها لم تفلح بتسجيل أيّة نقطة لتنسحب من البطولة بعد ذلك، وتُركّز جهودها على المشاركة في السباقات الأخرى ومن ضمنها سباق لومان 24 ساعة الشهير.
وعادت أستون مارتن إلى الفورمولا واحد خلال الأعوام الأخيرة ولكن من بوابة شراكة استراتيجية ومالية مع ريد بُل، وبعد استحواذ لورانس سترول على فريق ريسينغ بوينت في صيف 2018، قرّر تغيير اسم الفريق إلى "أستون مارتن" بدءًا من الموسم الحالي.
وتعاقد الفريق مع بطل العالم أربع مرات وسائق فيراري السابق سيباستيان فيتيل ليقود مع الفريق، حيث سيزامل لانس سترول الذي قدّم العام الماضي أفضل مواسمه في البطولة حتى الآن.
تفاصيل سيارة أستون مارتن
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
تفاصيل سيارة أستون مارتن 2021
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
سيباستيان فيتيل، أستون مارتن
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
سيباستيان فيتيل، أستون مارتن
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
سيباستيان فيتيل، أستون مارتن
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
سيباستيان فيتيل، أستون مارتن
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
سيباستيان فيتيل، أستون مارتن
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
لانس سترول، أستون مارتن
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
لانس سترول، أستون مارتن
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
لانس سترول، أستون مارتن
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
لانس سترول، أستون مارتن
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
لانس سترول، أستون مارتن
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
لانس سترول، أستون مارتن
الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ
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|السلاسل
|فورمولا 1
|الكاتب
|خضر الراوي