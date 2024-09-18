إطارات الفورمولا 1 الجديدة الأصغر تحصل على الاختبار الأوّل على سيارة أستون مارتن مهجّنة
ستستخدم الفورمولا 1 إطارات أصغر في موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1، وقد سجّلت هذه الإطارات ظهورها الأوّل على الحلبة.
فيليبي دروغوفيتش، أستون مارتن
الصورة من قبل: بيريللي بيريللي
استُخدمت الإطارات بخصائص 2026 للمرّة الأولى على سيارة أستون مارتن المهجّنة.
وقبيل تغييرات القوانين البارزة في العامين المقبلين، ستُقدّم بيريللي إطارات أصغر قليلًا في محاولة لتقليل الوزن العام للسيارات.
وفي حين أنّ السيارات تبقى بقياس 18 إنشًا مثل المستخدم حاليًا منذ بداية حقبة التأثيرات الأرضيّة، فإنّ حجم الإطارات الأماميّة والخلفيّة سيتقلّص.
ووافقت بيريللي على تقليص عرض الإطارات الأماميّة بـ 25 ملم والخلفيّة بـ 30 ملم.
كما أنّ الإطارات نفسها ستعرف تقلّص قطرها، حيث سينزل من 720 ملم إلى 705-710 ملم.
وفي حين أنّ القوانين التقنيّة النهائيّة لموسم 2026 لم تتحدّد بعد، وهو ما يعن الحمل الانسيابيّ لم يُحسم بشكلٍ واضح، لم ترد بيريللي الانتظار طويلًا قبل اختبار الإطارات على المسار.
لهذا السبب تمّ الاتّفاق مع "فيا" على برنامج اختبارات بسيارات مهجّنة من 2023.
ومع حرص كلّ الفرق على الحصول على معرفة مبكّرة بتصميم إطارات 2026، كان هناك اهتمامٌ كبيرٌ من الفرق للالتزام باستخدام سيارة مهجّنة مبكّرًا.
لكنّ أستون مارتن برزت في المقدّمة، حيث كشف مدير فريقها مايك كراك عن قرار الفريق ليكون جزءًا من الاختبار الأوّل الذي تقرّر عبر نظام القرعة.
ويُتفهّم أنّ مكلارين وألبين ستُشاركان في الجزء الأوّل من اختبارات السيارات المهجّنة، على أن تُشارك الفرق الأخرى لاحقًا في البرنامج.
وكان فيليبي دروغوفيتش السائق الاحتياطي لأستون مارتن أوّل من يختبر تصميم إطارات 2026 على حلبة برشلونة هذا الأسبوع لمدّة يومين، حيث أكمل 670 كلم أمسٍ الثلاثاء.
فيليبي دروغوفيتش، أستون مارتن
الصورة من قبل: بيريللي
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