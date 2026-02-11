إصدار سلسلة وثائقية جديدة عن ماكس فيرستابن: شاهدوا العرض التشويقي هنا

تتألف السلسلة الوثائقية من ثلاثة أجزاء، وتتابع السائق الهولندي وهو يؤسّس فريق سباقات خاصًا به، ويعمل مع سائق المحاكاة كريس لولهام من أجل إدخاله إلى عالم السباقات الحقيقية، وصولًا إلى مشاركته في سباق 24 ساعة سبا.

وأوضح فيرستابن عبر موقع "فيرستابن.كوم" عملت فيابلاي وأنا معًا لسنواتٍ عديدة من أجل إظهار ما تدور حوله السباقات حقًا، ليس النتائج فقط، بل العمل، والتفاني، والشغف الكامن خلفها".

وأضاف: "يتعلّق 'آفاق جديدة' باستكشاف مجالات جديدة في رياضة المحركات، والتعلّم واكتساب الخبرة على طول الطريق. الأمر يتعلّق بالتحدّي وحب السباقات، ويسعدني مشاركة هذه الرحلة مع مشاهدي فيابلاي".

العرض التشويقي لسلسلة "ماكس فيرستابن – آفاق جديدة".

شارك فيرستابن العرض التشويقي عبر قناته الرسمية على يوتيوب، ويفتتح بمشاركاته في سباقات جي.تي 3. ويقول سائق ريد بُل في التعليق الصوتي: "عندما تحقّق كل ما كنت تريد تحقيقه في الفورمولا 1، تحصل على قدرٍ أكبر من الحرية للنظر في أشياء أخرى".

وتابع: "السباقات الافتراضية والسباقات الحقيقية عالمان منفصلان، لكن لديك إمكانية الانتقال من سباقات المحاكاة إلى السيارة الحقيقية إذا أظهرت كل الأشياء التي أحب رؤيتها. هناك مخاطرة، لكنني آمنت بها".

وعمل فيرستابن مع سائق المحاكاة البريطاني البالغ من العمر 22 عامًا كريس لولهام، الذي يُعدّ عضوًا في فريق "تيم ريدلاين" الخاص ببطل العالم منذ عام 2021، لإثبات إمكانية انتقال سائقي المحاكاة إلى عالم السباقات الحقيقية.

ونجح الثنائي في تحقيق الفوز في الظهور الأوّل لفيرستابن في فئة جي.تي 3 على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه، ضمن الجولة قبل الأخيرة من سلسلة سباقات نوربورغرينغ للتحمّل.

وانطلق عرض الحلقة الأولى من السلسلة المكوّنة من ثلاثة أجزاء عبر منصة فيابلاي في 10 فبراير، على أن تُعرض الحلقتان الثانية والثالثة في 17 و24 فبراير على التوالي.