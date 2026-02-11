تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

إصدار سلسلة وثائقية جديدة عن ماكس فيرستابن: شاهدوا العرض التشويقي هنا

فورمولا 1
فورمولا 1
إطلاق مكلارين
إصدار سلسلة وثائقية جديدة عن ماكس فيرستابن: شاهدوا العرض التشويقي هنا

تجارب البحرين: نوريس يتفوّق على فيرستابن في اليوم الأوّل

فورمولا 1
فورمولا 1
إطلاق مكلارين
تجارب البحرين: نوريس يتفوّق على فيرستابن في اليوم الأوّل

بوتاس يكشف كواليس مشروع كاديلاك والبداية المؤثرة: "الجميع كانوا يبكون"

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
بوتاس يكشف كواليس مشروع كاديلاك والبداية المؤثرة: "الجميع كانوا يبكون"

باتون: هاميلتون سيعود إلى أفضل مستوياته مع القوانين الجديدة في الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
باتون: هاميلتون سيعود إلى أفضل مستوياته مع القوانين الجديدة في الفورمولا 1

وولف: مرسيدس "ستتضرر" إذا اتخذت "فيا" والفورمولا 1 صف المنافسين في نزاع المحرك

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
وولف: مرسيدس "ستتضرر" إذا اتخذت "فيا" والفورمولا 1 صف المنافسين في نزاع المحرك

هاميلتون يعلّق على تغيير مهندسه في فيراري: "كان قرارًا صعبًا للغاية"

فورمولا 1
فورمولا 1
هاميلتون يعلّق على تغيير مهندسه في فيراري: "كان قرارًا صعبًا للغاية"

توتو وولف: محرك ريد بُل–فورد هو "المعيار" في تجارب البحرين

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
توتو وولف: محرك ريد بُل–فورد هو "المعيار" في تجارب البحرين

بيريللي: سيارات 2026 أسرع من المتوقع وبمستويات أداء مقاربة لـ 2025

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
بيريللي: سيارات 2026 أسرع من المتوقع وبمستويات أداء مقاربة لـ 2025
فورمولا 1 إطلاق مكلارين

إصدار سلسلة وثائقية جديدة عن ماكس فيرستابن: شاهدوا العرض التشويقي هنا

أُصدر فيلم وثائقي جديد عن بطل العالم أربع مرّات في فورمولا 1 ماكس فيرستابن، بعنوان "ماكس فيرستابن – آفاق جديدة"، عبر منصة فيابلاي.

منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: الأناضول-صور جيتي

تتألف السلسلة الوثائقية من ثلاثة أجزاء، وتتابع السائق الهولندي وهو يؤسّس فريق سباقات خاصًا به، ويعمل مع سائق المحاكاة كريس لولهام من أجل إدخاله إلى عالم السباقات الحقيقية، وصولًا إلى مشاركته في سباق 24 ساعة سبا.

وأوضح فيرستابن عبر موقع "فيرستابن.كوم" عملت فيابلاي وأنا معًا لسنواتٍ عديدة من أجل إظهار ما تدور حوله السباقات حقًا، ليس النتائج فقط، بل العمل، والتفاني، والشغف الكامن خلفها".

وأضاف: "يتعلّق 'آفاق جديدة' باستكشاف مجالات جديدة في رياضة المحركات، والتعلّم واكتساب الخبرة على طول الطريق. الأمر يتعلّق بالتحدّي وحب السباقات، ويسعدني مشاركة هذه الرحلة مع مشاهدي فيابلاي".

العرض التشويقي لسلسلة "ماكس فيرستابن – آفاق جديدة".

شارك فيرستابن العرض التشويقي عبر قناته الرسمية على يوتيوب، ويفتتح بمشاركاته في سباقات جي.تي 3. ويقول سائق ريد بُل في التعليق الصوتي: "عندما تحقّق كل ما كنت تريد تحقيقه في الفورمولا 1، تحصل على قدرٍ أكبر من الحرية للنظر في أشياء أخرى".

وتابع: "السباقات الافتراضية والسباقات الحقيقية عالمان منفصلان، لكن لديك إمكانية الانتقال من سباقات المحاكاة إلى السيارة الحقيقية إذا أظهرت كل الأشياء التي أحب رؤيتها. هناك مخاطرة، لكنني آمنت بها".

وعمل فيرستابن مع سائق المحاكاة البريطاني البالغ من العمر 22 عامًا كريس لولهام، الذي يُعدّ عضوًا في فريق "تيم ريدلاين" الخاص ببطل العالم منذ عام 2021، لإثبات إمكانية انتقال سائقي المحاكاة إلى عالم السباقات الحقيقية.

ونجح الثنائي في تحقيق الفوز في الظهور الأوّل لفيرستابن في فئة جي.تي 3 على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه، ضمن الجولة قبل الأخيرة من سلسلة سباقات نوربورغرينغ للتحمّل.

وانطلق عرض الحلقة الأولى من السلسلة المكوّنة من ثلاثة أجزاء عبر منصة فيابلاي في 10 فبراير، على أن تُعرض الحلقتان الثانية والثالثة في 17 و24 فبراير على التوالي.

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق تجارب البحرين: نوريس يتفوّق على فيرستابن في اليوم الأوّل

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

إصدار سلسلة وثائقية جديدة عن ماكس فيرستابن: شاهدوا العرض التشويقي هنا

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
إطلاق مكلارين
إصدار سلسلة وثائقية جديدة عن ماكس فيرستابن: شاهدوا العرض التشويقي هنا

تجارب البحرين: نوريس يتفوّق على فيرستابن في اليوم الأوّل

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
إطلاق مكلارين
تجارب البحرين: نوريس يتفوّق على فيرستابن في اليوم الأوّل

بوتاس يكشف كواليس مشروع كاديلاك والبداية المؤثرة: "الجميع كانوا يبكون"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
بوتاس يكشف كواليس مشروع كاديلاك والبداية المؤثرة: "الجميع كانوا يبكون"

باتون: هاميلتون سيعود إلى أفضل مستوياته مع القوانين الجديدة في الفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
باتون: هاميلتون سيعود إلى أفضل مستوياته مع القوانين الجديدة في الفورمولا 1

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
فورمولا 1
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
فورمولا 1
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
فورمولا 1
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
فورمولا 1
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد