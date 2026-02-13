إصدار الإعلان التشويقي للموسم الثامن من سلسلة "قُد للنجاة"
أطلقت شبكة نتفليكس الإعلان التشويقي للموسم الثامن من سلسلتها الوثائقية Drive to Survive أو "قُد للنجاة".
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: سام باجنال
سيكون الموسم الجديد متاحاً على المنصة العالمية ابتداءً من 27 فبراير 2026، وسيتناول التطورات التي شهدتها الفورمولا 1 داخل الحلبات وخارجها.
يبدأ الإعلان التشويقي بلقطات من حفل إطلاق F1-75 في لندن، حيث كشفت الفرق عن ألوان سياراتها الجديدة. وأمام الكاميرات وتحت أضواء الملعب الزرقاء.
حيث يقول سائقا مكلارين: لاندو نوريس وأوسكار بياستري: "هذه هي اللحظة التي كنا ننتظرها جميعاً".
كما يركز الإعلان على السائقين الصاعدين الناشئين في موسم 2025: أندريا كيمي أنتونيللي، أوليفر بيرمان، إسحاق حجار، غابرييل بورتوليتو، جاك دوهان وليام لاوسون.
وسيحصل المشاهدون أيضاً على نظرة من خلف الكواليس لموسم لويس هاميلتون الأول مع فيراري، والتنافس الداخلي داخل مكلارين بين نوريس وبياستري.
إضافة إلى قصص تتعلق بعودة ماكس فيرستابن القوية.
حيث نرى زاك براون الرئيس التنفيذي لدى مكلارين وهو يعلق على فيرستابن في الإعلان قائلاً: "ماكس يشبه الشرير في أفلام الرعب. دائماً ما يعود".
جيري هاليويل، كريستيان هورنر، فريق ريد بُل للسباقات، سلسلة "قُد للنجاة" الموسم السابع
الصورة من قبل: نتفليكس
كما يُعد رحيل كريستيان هورنر عن ريد بُل من أبرز اللحظات في الإعلان.
حيث يقول المدير البريطاني أمام الكاميرا: "لكل شخص رأي. لكن لا تستهينوا بالمنافسة".
وفي مشهد آخر يجمعه بزوجته جيري هاليويل، يقول: "تم أخذ شيء مني لم يكن ذلك باختياري".
ثم في لقطة لاحقة، وهو يتحدث إلى الكاميرا، يقول: "أعتقد أننا انتهينا"، قبل أن يغادر موقع التصوير.
ويشارك في السلسلة أيضاً ويل باكستن المقدم السابق لـ "أف1 تي في"، والمديرة السابقة لفريق ويليامز كلير ويليامز.
العرض التشويقي للموسم الثامن
