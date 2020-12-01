فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
11 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
06 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
3 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
13 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
10 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / أخبار عاجلة

إصابة هاميلتون بفيروس كورونا وتخلّفه عن المشاركة في جولة الصخير

تذاكر
المشاركات
التعليقات
إصابة هاميلتون بفيروس كورونا وتخلّفه عن المشاركة في جولة الصخير
من قبل:

سيضطرّ لويس هاميلتون سائق مرسيدس في الفورمولا واحد للابتعاد عن المشاركة في جائزة الصخير الكبرى الفي البحرين على إثر ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

أكّدت "فيا" في بيان أنّ بطل العالم دخل في عزلٍ ذاتي وسيتمّ تتبّع الأشخاص الذين تواصل معهم.

وجاء في البيان: "يُمكن لفيا، والفورمولا واحد وفريق مرسيدس اليوم تأكيد أنّ التحاليل الإجباريّة التي تسبق حدث جائزة الصخير الكبرى جاءت بنتيجة إيجابيّة لفيروس كورونا بالنسبة للويس هاميلتون".

وأضاف: "وفق بروتوكولات كورونا وتوجيهات السلطات الصحيّة في البحرين، فقد دخل البريطانيّ في حالة عزل. تمّ الإعلان عن جميع من تواصل معهم. تُقام الآن الإجراءات الخاصة بـ فيا والفورمولا واحد من أجل ضمان عدم وجود تأثيرات أوسع على عطلة نهاية هذا الأسبوع".

وسيُعلن فريق مرسيدس عن هويّة من سيُعوّض هاميلتون "في وقتٍ لاحق".

ويلعب ستوفيل فاندورن وإستيبان غوتيريز دور السائقَين الاحتياطيين الرسميين لمرسيدس، بالرغم من أنّ نيكو هلكنبرغ - الذي تسابق في ثلاث جولات هذا الموسم مع ريسينغ بوينت سيكون مرشّحًا محتملًا.

وقالت مرسيدس في بيانها أنّها "تأسف للإعلان عن إصابة لويس هاميلتون بفيروس كورونا وعدم قدرته على المشاركة في جائزة الصخير الكبرى نهاية الأسبوع الجاري".

وأضاف: "أُجريت ثلاثة تحاليل للويس في الأسبوع الماضي وكانت كلّها سلبيّة في كلّ مرّة، آخرها كان بعد ظهر الأحد في البحرين كجزء من برنامج تحاليل عطلة نهاية الأسبوع الطبيعيّ".

وأكمل: "لكنّه استيقظ صباح الأحد ببعض الأعراض الطفيفة وتمّ إعلامه في ذات الوقت بأنّ هناك إصابة إيجابيّة بين أحد من تواصل معهم. أجرى تحليلًا إضافيًا وجاء إيجابيًا. وتمّ تأكيد ذلك من خلال إجراء تحليل إضافيّ".

ثمّ تابع: "لويس في عزلٍ ذاتي الآن وفق بروتوكولات كوفيد-19 وتوجيهات سلطات الصحّة في البحرين. ما عدا الأعراض الخفيفة، فإنّه في لياقة جيّدة ويتمنّى له الفريق بأكمله شفاءً عاجلًا".

واختتم: "سنُعلن عن خططنا على صعيد السائق الذي سيُعوّضه في الوقت المناسب".

تحليل السباق: كيف خسر فيرشتابن سباق البحرين إثر حادث غروجان

المقال السابق

تحليل السباق: كيف خسر فيرشتابن سباق البحرين إثر حادث غروجان

المقال التالي

فريق هاس يُؤكّد تعاقده مع مازيبين لموسم 2021

فريق هاس يُؤكّد تعاقده مع مازيبين لموسم 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الصخير الكبرى تذاكر
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية اليوم

إصابة هاميلتون بفيروس كورونا وتخلّفه عن المشاركة في جولة الصخير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

إصابة هاميلتون بفيروس كورونا وتخلّفه عن المشاركة في جولة الصخير

فريق هاس يُؤكّد تعاقده مع مازيبين لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق هاس يُؤكّد تعاقده مع مازيبين لموسم 2021

غروجان يُشيد بالطوق بعد نجاته من حادث على سرعة 220 كلم/س في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان يُشيد بالطوق بعد نجاته من حادث على سرعة 220 كلم/س في البحرين

معرض صور: تفاصيل حادث رومان غروجان في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / معرض الصور

معرض صور: تفاصيل حادث رومان غروجان في البحرين

فيراري: لوكلير يفتقر إلى الثقة المعتادة في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري: لوكلير يفتقر إلى الثقة المعتادة في البحرين

فيتيل: لا ينبغي للحواجز المعدنية أن تتحطم بهذا الشكل في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: لا ينبغي للحواجز المعدنية أن تتحطم بهذا الشكل في الفورمولا واحد

غروجان يتجه للخروج من المشفى يوم الثلاثاء
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان يتجه للخروج من المشفى يوم الثلاثاء

تحليل السباق: كيف خسر فيرشتابن سباق البحرين إثر حادث غروجان
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحليل السباق: كيف خسر فيرشتابن سباق البحرين إثر حادث غروجان

أحدث الأخبار

فريق هاس يُؤكّد تعاقده مع مازيبين لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق هاس يُؤكّد تعاقده مع مازيبين لموسم 2021

إصابة هاميلتون بفيروس كورونا وتخلّفه عن المشاركة في جولة الصخير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

إصابة هاميلتون بفيروس كورونا وتخلّفه عن المشاركة في جولة الصخير

تحليل السباق: كيف خسر فيرشتابن سباق البحرين إثر حادث غروجان
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحليل السباق: كيف خسر فيرشتابن سباق البحرين إثر حادث غروجان

فيرشتابن: كان بوسع ريد بُل "القيام بعمل أفضل بكثير" لناحية استراتيجية سباق البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: كان بوسع ريد بُل "القيام بعمل أفضل بكثير" لناحية استراتيجية سباق البحرين

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

إصابة هاميلتون بفيروس كورونا وتخلّفه عن المشاركة في جولة الصخير

48دقيقة
2
فورمولا 1

فريق هاس يُؤكّد تعاقده مع مازيبين لموسم 2021

32دقيقة
3
فورمولا 1

غروجان يُشيد بالطوق بعد نجاته من حادث على سرعة 220 كلم/س في البحرين

4
فورمولا 1

معرض صور: تفاصيل حادث رومان غروجان في البحرين

23س
5
فورمولا 1

فيراري: لوكلير يفتقر إلى الثقة المعتادة في البحرين

أحدث الأخبار

فريق هاس يُؤكّد تعاقده مع مازيبين لموسم 2021
فورمولا 1

فريق هاس يُؤكّد تعاقده مع مازيبين لموسم 2021

إصابة هاميلتون بفيروس كورونا وتخلّفه عن المشاركة في جولة الصخير
فورمولا 1

إصابة هاميلتون بفيروس كورونا وتخلّفه عن المشاركة في جولة الصخير

تحليل السباق: كيف خسر فيرشتابن سباق البحرين إثر حادث غروجان
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف خسر فيرشتابن سباق البحرين إثر حادث غروجان

فيرشتابن: كان بوسع ريد بُل "القيام بعمل أفضل بكثير" لناحية استراتيجية سباق البحرين
فورمولا 1

فيرشتابن: كان بوسع ريد بُل "القيام بعمل أفضل بكثير" لناحية استراتيجية سباق البحرين

الفورمولا واحد تدافع عن التغطية التلفزيونية لحادثة غروجان بعد انتقادات ريكاردو
فورمولا 1

الفورمولا واحد تدافع عن التغطية التلفزيونية لحادثة غروجان بعد انتقادات ريكاردو

أحدث ملفات الفيديو

مشاهدة حادثة غروجان المروعة من الكاميرا المثبتة على سيارته 02:09
فورمولا 1
22س

مشاهدة حادثة غروجان المروعة من الكاميرا المثبتة على سيارته

الخطأ الذي تسبب بمشكلة الجانح الأمامي لسيارة ريد بُل في تركيا 04:47
فورمولا 1
27-11-2020

الخطأ الذي تسبب بمشكلة الجانح الأمامي لسيارة ريد بُل في تركيا

هل يُهدر ألونسو وقته مع سيارة فورمولا واحد بمواصفات 2018؟ 04:18
فورمولا 1
27-11-2020

هل يُهدر ألونسو وقته مع سيارة فورمولا واحد بمواصفات 2018؟

عملي في 60 ثانية | مشرف ميكانيكي 00:56
فورمولا 1
27-11-2020

عملي في 60 ثانية | مشرف ميكانيكي

لماذا تمتلك سيارات الفورمولا واحد الحديثة أنوفاً مرتفعة؟ 07:23
فورمولا 1
27-11-2020

لماذا تمتلك سيارات الفورمولا واحد الحديثة أنوفاً مرتفعة؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.