إصابة هاميلتون بفيروس كورونا وتخلّفه عن المشاركة في جولة الصخير

أكّدت "فيا" في بيان أنّ بطل العالم دخل في عزلٍ ذاتي وسيتمّ تتبّع الأشخاص الذين تواصل معهم.

وجاء في البيان: "يُمكن لفيا، والفورمولا واحد وفريق مرسيدس اليوم تأكيد أنّ التحاليل الإجباريّة التي تسبق حدث جائزة الصخير الكبرى جاءت بنتيجة إيجابيّة لفيروس كورونا بالنسبة للويس هاميلتون".

وأضاف: "وفق بروتوكولات كورونا وتوجيهات السلطات الصحيّة في البحرين، فقد دخل البريطانيّ في حالة عزل. تمّ الإعلان عن جميع من تواصل معهم. تُقام الآن الإجراءات الخاصة بـ فيا والفورمولا واحد من أجل ضمان عدم وجود تأثيرات أوسع على عطلة نهاية هذا الأسبوع".

وسيُعلن فريق مرسيدس عن هويّة من سيُعوّض هاميلتون "في وقتٍ لاحق".

ويلعب ستوفيل فاندورن وإستيبان غوتيريز دور السائقَين الاحتياطيين الرسميين لمرسيدس، بالرغم من أنّ نيكو هلكنبرغ - الذي تسابق في ثلاث جولات هذا الموسم مع ريسينغ بوينت سيكون مرشّحًا محتملًا.

وقالت مرسيدس في بيانها أنّها "تأسف للإعلان عن إصابة لويس هاميلتون بفيروس كورونا وعدم قدرته على المشاركة في جائزة الصخير الكبرى نهاية الأسبوع الجاري".

وأضاف: "أُجريت ثلاثة تحاليل للويس في الأسبوع الماضي وكانت كلّها سلبيّة في كلّ مرّة، آخرها كان بعد ظهر الأحد في البحرين كجزء من برنامج تحاليل عطلة نهاية الأسبوع الطبيعيّ".

وأكمل: "لكنّه استيقظ صباح الأحد ببعض الأعراض الطفيفة وتمّ إعلامه في ذات الوقت بأنّ هناك إصابة إيجابيّة بين أحد من تواصل معهم. أجرى تحليلًا إضافيًا وجاء إيجابيًا. وتمّ تأكيد ذلك من خلال إجراء تحليل إضافيّ".

ثمّ تابع: "لويس في عزلٍ ذاتي الآن وفق بروتوكولات كوفيد-19 وتوجيهات سلطات الصحّة في البحرين. ما عدا الأعراض الخفيفة، فإنّه في لياقة جيّدة ويتمنّى له الفريق بأكمله شفاءً عاجلًا".

واختتم: "سنُعلن عن خططنا على صعيد السائق الذي سيُعوّضه في الوقت المناسب".